Herkes hayatında bir kez de olsa meşhur yün yorganlarının ağırlığında mışıl mışıl uykuya dalmıştır. Özellikle eskiden büyüklerimizin kullandığı bu işlemeli ama tonlarca ağırlığa sahip gibi hissettiren bu yorganlar, uykuya hızlı bir şekilde dalmamızı da sağlıyormuş.

Son dönemlerde yapılan bilimsel araştırmalar, insanların uykusuzluğuna dair çözümler üretmeye devam ediyor.

Bunlardan en kesin ve net çözümü ise üzerimizde “ağır” bir şeyler olduğunda kolayca uykuya dalıyor olmamız. Peki neden?

Birçoğumuz, kolay kolay uykuya dalamıyoruz.

Yastık ve yorgan arasında dönüp durarak, uykuya dalamadığımız o anlar… Bu durum maalesef hem bedenimizi hem de zihnimizi zorlayabiliyor. Uykusuzluk, gün boyunca konsantrasyon eksikliği, sinirlilik ve düşük enerji gibi sorunlara yol açabiliyor. Ancak merak etmeyin, bu duruma eski zamanlardan bir çözümle geldik: Ağır yorganlar.

Dedelerimizin evinde her zaman bulunan bu ağır yorganlar, modern bilimsel araştırmalara da konu olmaya başladı. Üstelik bu yorganların, uykusuzluğa karşı gerçekten de etkili olabileceği kanıtlandı. Yani köylerde rahat uyumamızın sebebi sadece temiz hava değilmiş!

Ağır yorganlar, vücuda derin dokunma basıncı uyguluyor.

Deep Touch Pressure adı verilen bu mekanizmada basınç, vücudun her bölgesine eşit şekilde yayılıyor ve belirli baskı noktalarını uyararak beynin rahatlamasını sağlıyor. DTP, vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırıyor. Bu hormon, aynı zamanda uyku düzenini kontrol eden melatonin üretimini de tetikliyor.

Yani, ağır bir yorganın altında uyumak, vücudun uykuya geçişini hızlandırarak daha derin ve huzurlu bir uyku sağlıyor. Ayrıca stres hormonlarını da baskıladığı için bu durum, anksiyete, stres ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara da iyi geliyor.

Bir güven duygusu oluşturuyor.

Ağır bir yorganın altında uyumanın verdiği güven duygusu, bir bebeğin kundağa sarıldığında sakinleşmesiyle eşdeğer olarak görülebilir. Ya da birinin size sıkıca sarılması, bu hissi tetiklediği için beyninizde güven ve huzur ortamı yaratır.

Uykunun REM evresinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yavaş ve etkili bir şekilde derin uykuya geçmemizi kolaylaştıran ağır yorganlar, vücudun ısısını da düzenliyor.

Akciğer rahatsızlığı olan kişilere önerilmiyor.

Ağır yorganlar, kaliteli bir uyku çekmemizi sağlasa da herkesin kullanımı önerilmiyor. Araştırmalara göre özellikle akciğer rahatsızlığı olan kişiler, aşırı ağır şeyleri üstüne örtmekten kaçınmalıdır. Zira nefes almakta zorlanma durumları yaşanabilir.

Eğer siz de uykusuzluk problemi yaşıyor, bir türlü dinlenmiş bir şekilde uyanamıyorsanız son derece doğal ve etkili bir çözüm olan “babaanne yorganını” denemenizde fayda var.

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