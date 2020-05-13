Amazon Fire HD 8 Tablet Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Amazon, 2020 model Fire HD 8 tabletlerini çocuklara yönelik yeni bir modelle birlikte resmen tanıttı. Güncellenmiş modeller, daha hızlı işlemciler ve daha fazla depolama alanı da dahil olmak üzere birtakım gelişmiş özellikler sunuyor.

Koronavirüs günlerinde evde kalmak gittikçe daha da zor hale geliyor. Özellikle öğrenciler ve çocuklar, evde keyifli vakit geçirebilmek için tüm yolları deniyor. Amazon, evde kalan herkesin eğlenceye ulaşabilmesi için bütçe dostu yeni tabletlerini tanıttı.

Amazon'un yeni giriş seviyesi tableti Fire HD 8, önceki modele göre daha hızlı bir işlemci ve 32/64 GB depolama seçeneği sunuyor. Yükseltilmiş model olan Fire HD 8 Plus ise kablosuz şarj edilebiliyor ve daha fazla RAM kapasitesi sunuyor. Amazon ayrıca çocuklara yönelik Fire HD Kids Edition modelini de tanıttı.

Amazon Fire HD 8 tabletler, giriş seviye özellikler sunuyor

2020 model Fire HD 8 tabletler, önceki 1.3 GHz işlemcili modellere göre, 2.0 GHz dört çekirdekli işlemcisiyle daha yüksek bir performans vadediyor. Yine de Fire HD 10'daki 2.0 GHz sekiz çekirdekli çiplerden bir adım daha aşağıda konumlandılar. Ayrıca her iki model de 8 inç 1280x800 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. Fire HD 8 modeli 2 GB RAM ile gelirken, Fire HD 8 Plus 3 GB RAM içeriyor.

Yeni modellerde, artık çoğu tablet ve Android telefonda standart haline gelen USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Fire HD 8 Plus ise bağlantı noktasının yanı sıra kablosuz şarjı da destekliyor. Cihazlar ayrıca dahili depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvaları da sunuyor. Yeni Fire HD 8 modellerinde pil ömrü ise 10 saatten 12 saate çıktığı aktarıldı.

Amazon'dan çocuklara yönelik bütçe dostu tablet: Fire HD Kids Edition

Amazon ayrıca çocuklara yönelik, dayanıklı bir kaplamaya sahip olan Fire HD Kids Edition'ı da tanıttı. 2 GB RAM'e sahip olan bu model, kablosuz şarj desteğine sahip değil. Onun dışında hemen hemen tüm özellikleri Fire HD 8 modeliyle aynı. Çocuklara odaklanan tablet, kitaplar, videolar ve oyunlar için bir abonelik hizmeti olan Amazon FreeTime Unlimited için 1 yıllık ücretsiz abonelikle gelecek.

Amazon Fire HD 8 ve Fire HD Kids Edition tabletler ön siparişe açıldı. Fire HD 8 modeli 89 dolardan, Fire HD 8 Plus modeli 109 dolardan ve Fire HD Kids Edition 139 dolardan satışa sunuldu. Gönderimler 3 Haziran'da başlayacak.