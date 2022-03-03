Amazon, Tüm Fiziksel Mağazalarını Kapatacağını Açıkladı

Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm fiziksel mağazalarını kapatmaya karar verdi. Şirket, neden böyle bir karar aldığını açıklamadı. Kararla birlikte Amazon'un ABD ve Birleşik Krallık'taki 68 mağazası, belirlenen takvime göre kapatılacak.

E-ticaret devi Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'taki müşterilerini ilgilendiren bir karar aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu ülkelerde yer alan 68 fiziki mağaza kapatılacak. Amazon, bu kapatmalarla ilgili takvimin henüz net olmadığını, detaylar netleştikçe şubelere yerleştirilecek pankartlarla müşterilerin bilgilendirileceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan bir habere göre Amazon, fiziki mağazaları kapatmayı uzun zamandır düşünüyordu. Aslında bu mağazalar şirketin gelirleri ve müşteri ilişkileri için yapılan uzun soluklu bir deneydi. Amazon tarafından yapılan açıklama, bu deneyin sonuna gelindiğini ortaya koyuyor.

Çalışanların hakları korunacak

Amazon tarafından yapılan açıklamalarda, kapatılacak 68 mağazada çalışan işçilerin haklarının korunacağı ifade edildi. Açıklamaya göre dileyen işçiler farklı birimlere yönlendirecek ve çalışmaya devam edecekler. Dileyenlerse kıdem tazminatlarını alıp, Amazon'dan tamamen ayrılabilecekler. Şirket, bu konudaki tercihi tamamen çalışanlara bırakmış durumda.

Amazon, uzun zamandır e-ticaret sektörünün bir numaralı ismi olsa da 2015 yılı, şirket için devrim oldu. Çünkü şirket, ilk kez 2015'te fiziki bir mağaza açtı. Sonraki süreçte bu mağazaların sayısı arttı. Bazı şubelerinde sadece kitap satan şirket, bazı şubelerinde ise e-ticaret platformunda yer alan en yüksek puanlı ürünleri satmaya çalıştı. Ayrıca kasiyer olmayan şubeler de açıldı. Ancak şirket, bu hamleyle fiziksel perakendecilikten tamamen vazgeçmiyor. Amazon'un gelecek dönemler için yeni fiziksel şube planlarının olduğu biliniyor.