Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar Ortaya Çıktı

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir sızıntı görsel, Xiaomi'nin Android 11 güncellemeleri için yol haritasını gösteriyor. Buna göre güncelleme geleceği merak konusu olan Redmi Note 8 ailesi de Android 11 güncellemesi alacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi segmentte oldukça dikkat çekici modeller piyasaya sürüyor olsa da şirketin asıl iddialı olduğu segment giriş ve orta seviye diyebiliriz. Bu noktada Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, özellikle de Note Serisi ile segmentinin en fazla satış yapan akıllı telefon modellerinden bazılarına sahip.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sürülen Redmi Note 8 ailesi, yılın en başarılı fiyat/performans cihazları arasında gösterilmişti ve çok ciddi satış rakamlarına ulaşmıştı. Android 9 ile piyasaya sürülen Redmi Note 8 modelleri, ilerleyen dönemde Android 10 güncellemesi de almıştı ancak Android 11 güncellemesi alıp almayacakları bir muammaydı.

Bir sızıntı listeye göre Redmi Note 8 modelleri, Android 11 güncellemesi alacak

Konuyla ilgili bazı iddialar Redmi Note 8 ailesinin kesinlikle Android 11 güncellemesi almayacağını öne sürerken, bazı iddialar da Xiaomi’nin fazlasıyla popüler olan bu akıllı telefon ailesine bir Android sürüm yükseltmesi daha yayınlayacağını belirtiyordu. Sosyal medyada paylaşılan ve Xiaomi’nin Android 11 güncellemesi izleyeceği yol haritasını gösterdiği iddia edilen bir görsel, Redmi Note 8 ailesinin Android 11 güncellemesi alacağını gösteriyor.

Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Android 11 açık betada olan Xiaomi telefonlar

Mi 10 Ultra

Mi 10 Lite Zoom

Mi Note 10 / Pro / CC9 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Şirket içi Android 11 testine katılan Xiaomi telefonlar

Mi 10T Pro

Mi 10T / Redmi K30s Ultra

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9

Mi 9 SE

Mi CC9 / Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Mi A3

Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro

Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Global

Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime

Redmi 9 India

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Redmi Note 8 / 8T

Redmi Note 8 Pro

Poco X3 NFC

Poco M2

Poco M2 Pro

Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro

Yukarıda paylaşılan listenin Xiaomi tarafından onaylanmadığını bir kez daha hatırlatalım. Yine de Redmi Note 8 ailesinin özellikle ülkemizde ne kadar popüler olduğunu düşünürsek Android 11 güncellemesi alacak olması halinde pek çok kullanıcıyı sevindireceğini söylemek zor değil.