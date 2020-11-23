Android 11 Alacak Xiaomi Telefonlar Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi segmentte oldukça dikkat çekici modeller piyasaya sürüyor olsa da şirketin asıl iddialı olduğu segment giriş ve orta seviye diyebiliriz. Bu noktada Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, özellikle de Note Serisi ile segmentinin en fazla satış yapan akıllı telefon modellerinden bazılarına sahip.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sürülen Redmi Note 8 ailesi, yılın en başarılı fiyat/performans cihazları arasında gösterilmişti ve çok ciddi satış rakamlarına ulaşmıştı. Android 9 ile piyasaya sürülen Redmi Note 8 modelleri, ilerleyen dönemde Android 10 güncellemesi de almıştı ancak Android 11 güncellemesi alıp almayacakları bir muammaydı.
Bir sızıntı listeye göre Redmi Note 8 modelleri, Android 11 güncellemesi alacak
Konuyla ilgili bazı iddialar Redmi Note 8 ailesinin kesinlikle Android 11 güncellemesi almayacağını öne sürerken, bazı iddialar da Xiaomi’nin fazlasıyla popüler olan bu akıllı telefon ailesine bir Android sürüm yükseltmesi daha yayınlayacağını belirtiyordu. Sosyal medyada paylaşılan ve Xiaomi’nin Android 11 güncellemesi izleyeceği yol haritasını gösterdiği iddia edilen bir görsel, Redmi Note 8 ailesinin Android 11 güncellemesi alacağını gösteriyor.
Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
Android 11 açık betada olan Xiaomi telefonlar
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi Note 10 / Pro / CC9 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 / Poco X2
- Redmi K20 / Mi 9T
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
Şirket içi Android 11 testine katılan Xiaomi telefonlar
- Mi 10T Pro
- Mi 10T / Redmi K30s Ultra
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Mi CC9 / Mi 9 Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi A3
- Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro
- Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 Pro Global
- Redmi 9 Global / Redmi 9 Prime
- Redmi 9 India
- Redmi 9C / Poco C3
- Redmi 9A
- Redmi Note 8 / 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Poco X3 NFC
- Poco M2
- Poco M2 Pro
- Blackshark 2, 2 Pro, 3, 3S, 3 Pro
Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10T Karşılaştırması
Yukarıda paylaşılan listenin Xiaomi tarafından onaylanmadığını bir kez daha hatırlatalım. Yine de Redmi Note 8 ailesinin özellikle ülkemizde ne kadar popüler olduğunu düşünürsek Android 11 güncellemesi alacak olması halinde pek çok kullanıcıyı sevindireceğini söylemek zor değil.