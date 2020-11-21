Xiaomi Mi 10T serisi, 2020’nin sonlarına doğru giriş yaptığı akıllı telefon yarışında senenin amiral gemilerine ciddi bir rakip oldu. 2020’nin adından en çok söz ettiren üst segment telefonlarından Samsung Galaxy S20 serisi de Mi 10T’nin rakipleri arasında. Peki bu iki seri arasında ne gibi ortak noktalar ya da farklılıklar var? Gelin birlikte detaylıca göz atalım.

Samsung, Şubat ayında Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra’yı tanıtmıştı. Tasarımı, ekranı ve kamera performansı gibi pek çok özelliği ile büyük beğeni toplayan seri, her ne kadar ülkemizde yüksek fiyatlı olsa da Android kullanıcıları tarafından genel olarak benimsendi.

Ülkemizde giderek kızışan Samsung - Xiaomi rekabeti, Xiaomi'nin Mi 10 T ailesini satışa sunması ile iyice kızıştı. Özellikle aynı segmentteki akıllı telefonların neredeyse yarı fiyatına tanıtılmasıyla bir anda gözleri üzerine toplayan Mi 10T serisi, 2020’de adından en çok söz ettiren telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. Peki Android dünyasının en pahalı telefonlarından olan Galaxy S20 ile Mi 10T arasında hangi farklar mevcut?

Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10T Karşılaştırması

Tasarım:

Akıllı telefonlarda kameraların ön plana çıkması ve ekran boyutlarının giderek büyümesiyle birlikte üreticilerin bu iki konuda sunduğu çözümler telefonların tasarımlarının giderek birbirine benzemesine sebep oldu. Galaxy S20 serisinin tasarımı ile Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun tasarımları arasında da bu şekilde bir benzerlik var.

Her iki telefon ailesinde de arkada dikdörtgen bir kamera müdülü yer alıyor. Bu noktada diğer tüm telefonlardan ayrılan model ise Mi 10T Lite oluyor. Dikdörtgen kamera tasarımı, Mi 10T Lite’de yuvarlak bir şekle dönüşmüş durumda ve bu da telefonu hem kendi ailesinin diğer iki üyesinden hem de Galaxy S20 serisinden ayırıyor.

Ön kamera ise Galaxy S20 serisinde ekranın ortasına konumlandırılmışken Mi 10T ve Mi 10T Pro’da ekranın köşesinde yer alıyor. Mi 10T Lite’de ise ön kamera tıpkı Galaxy S20 serisinde olduğu gibi ekranın ortasında.

Ekran:

Xiaomi, Mi 10T’yi tanıttığında en çok eleştiri aldığı konu başlığı ekran seçimi olmuştu. Amiral gemisi olarak tanıtılan bir telefonun LCD ekranla kullanıcıların beğenisine sunulması, eleştiri oklarını serinin üzerine çevirmişti.

Bunun yanında Samsung ise S20 serisinde en çok dinamik AMOLED ekranı ile beğeni toplamıştı diyebiliriz. Pek çok platformda, 1080p çözünürlükteki bu ekran, yenileme hızıyla günümüz TV ve monitörleriyle kıyaslanacak kadar iyi olduğu yönünde yorumlar alıyor.

Galaxy S20 ve Mi 10T serilerinin ekran boyutlarına da göz attığımızda, en küçük ekrana sahip olan S20 dışında diğer tüm telefonların benzer ekran boyutlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu da LCD ve dinamik AMOLED faktörlerini dışarıda bırakırsak ekranların bize benzer bir deneyim sunabileceğini gösteriyor.

Donanım

Samsung, Galaxy S20 serisini Exynos 990 ile ülkemizde satışa sunuyor. Yurt dışındaki versiyonlarında daha yüksek performanslı olan Snapdragon 865 bulunuyor. Bu da Galaxy S20'yi ülkemiz için bir adım geri plana düşürüyor. Xiaomi ise Mi 10T ailesinde ise tüm telefonlarda Snapdragon 865 var. İki telefon arasında seçim yapmaya çalışan ve Exynos işlemcilerin performansından memnun olmayanlar için Xiaomi, bu hamle ile bir adım öne çıkmış durumda diyebiliriz.

Galaxy S20 ve Mi 10T serilerinin RAM’lerine göz attığımızda ise Samsung’un özellikle S20 Ultra’da sunduğu 12/16 GB RAM ile öne çıktığını söyleyebiliriz. Mi 10T serisinde ise sunulan maksimum RAM 8 GB ve Mi 10T Lite ise tüm telefonlar arasında 6 GB ile en düşük RAM değerine sahip telefon.

Samsung’un bir diğer artısı ise 512 GB’a kadar çıkan depolama alanı seçeneği. Xiaomi Mi 10T serisinde ise maksimum 256 GB depolama seçeneği ile karşımıza Mi 10T Pro çıkıyor. Özellikle kamera ve video performansıyla öne çıkan, ekranıyla oyuncuları cezbeden yeni nesil akıllı telefonlarda depolama alanının da yüksek olması bekleniyor. Her ne kadar 256 GB’lık depolama alanı da yeterli görünse de sunduğu alternatif ile Samsung’un bu noktada öne çıktığını söyleyebiliriz.

Kamera

Gelelim her iki serinin de oldukça iddialı olduğu kamera performansına. Artık iyi bir kamera, bir akıllı telefonda aradığımız ilk özelliklerden biri. Samsung da bu konuda rakipleriyle sıkı bir savaş veriyor ve her yeni modelinde kamerada önemli geliştirmeler yapıyor. Xiaomi de aynı şekilde bu konuda iddialı üreticilerden biri.

Her iki seride de 64 ve 108 MP’lik arka kameralar öne çıkmış durumda. Ultra geniş açılı çekimler yapabilen Galaxy S20 ve Mi 10T serilerinde belirleyici olan ise Samsung’un S20 serisini en yoğun pazarladığı noktalardan biri olan 100x Space Zoom. S20 Ultra’nın merakla beklenen ve büyük beğeni toplayan bu zoom özelliği sayesinde Samsung, kamera konusunda hep bir adım ileride olduğunu göstermiş oluyor.

Aynı zamanda her iki serinin de 8K video kaydı yapabildiğini belirtmekte fayda var. Bu da özellikle de akıllı telefonları ile video üretimi yapan kullanıcıları, uzun süre boyunca tatmin edecek bir özellik. 8K videoların henüz yaygın bir şekilde tüketilmeye bile başlanmadığı bir dönemde, 8K video kaydı yapan telefonlar, performans açısından oldukça yeterli diyebiliriz.

Batarya

Xiaomi, Mi 10T ve Mi 10T Pro’da 5.000 mAh batarya sunarken, Samsung yalnızca S20 Ultra’da bu seviyeye çıkmış durumda. S20 4.000 mAh, S20 Plus ise 4.500 mAh bataryasıyla alıcı karşısına çıktı. Tabii ki 4.000 mAh günlük kullanım için oldukça yeterli bir performans sağlayacaktır ancak Xiaomi, serisinin batarya standardını 5.000 mAh seviyesinde tutarken Samsung’un bunu yalnızca en üst segment modelinde yapmış olması onu bir adım geri düşürüyor.

Hem Xiaomi Mi 10T serisi hem de Samsung Galaxy S20 serisi, hızlı şarj desteği ile gelmiş durumda. Şarjın ne kadar uzun süre dayandığının yanında telefonların ne kadar hızlı şarj olduğunun da önemli olduğunu düşünürsek, telefonların bu yönden de tatmin edici olduğunu söylemek mümkün.

Fiyat

Günümüzde artık bir amiral gemisi telefondan fiyat beklentimiz oldukça yükselmiş durumda. 7000 TL ve üzeri seviyede devam eden fiyatlara Xiaomi, Mi 10T serisi ile bambaşka bir boyut kazandırdı. Mi 10T ve Mi 10T Pro, 4.999 TL ve 5.799 TL’lik başlangıç fiyatlarıyla, pek çok yönden benzediği Samsung’un Galaxy S20 serisini geride bırakıyor. Samsung’un ise Galaxy S20 fiyatı 6.999 TL. Serinin diğer üyeleri olan Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra’nın fiyatları ise sırasıyla 7.999 TL ve 11.199 TL.

Samsung’un ekran noktasında öne çıkan özellikleri ve kamera konusunda bir adım önde olması, iki serinin arasındaki fiyat uçurumunu karşılamaya yeter mi, bunu ancak Xiaomi’nin yeni serisine dair deneyimler paylaşılmaya başladığında göreceğiz ancak ilk bakış için Xiaomi’nin sunduğu özelliklere göre harika bir fiyat sunduğunu söylemek mümkün.

Samsung Galaxy S20 ailesinin özellikleri:

Galaxy S20:

Ekran: 6,2 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB, 512 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10.0

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 164 gram

Galaxy S20 Plus:

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB, 512 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 + 64 MP ISOCell S5KGW2 + 12 MP ISOCell S5K2LA + ToF sensörü

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10.0

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: 186 gram

S20 Ultra:

Ekran: 6,9 inç, 120 Hz ve Dinamik AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12 GB, 16 GB

Depolama: 128 GB, 512 GB

Arka Kamera: 108 MP ISOCell Bright HMX + 48 MP ISOCELL Bright GM2 +12 MP Sony IMX 555 + ToF sensörü

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10.0

Boyutlar: 166.9 x 76 x 8.8 m

Ağırlık: 220 gram

Xiaomi Mi 10T ailesinin özellikleri:

Mi 10T:

Ekran: 6.67 LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10,MIUI 12

Boyutlar: 165.1 x 76.4 x 9.3 mm

Ağırlık: 216 gram

Mi 10T Pro:

Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)

İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Batarya: 5.000 mAh

Boyutlar: 165.1 x 76.4 x 9.3 mm

Ağırlık: 218 gram

Mi 10T Lite: