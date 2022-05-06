Android 13, APK Uygulamalara Kısıtlamalar Getirecek

Geçtiğimiz günlerde beta sürümü yayımlanan Android 13'ün güvenlik konusunda önemli değişikliklere gideceği görüldü. Gelen haberlere göre yeni sürüm, dışardan yüklenen uygulamalara kısıtlamalar getirecek.

Dünya çapında kullanıcılar tarafından merakla beklenen Android 13’ün ilk beta sürümü geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere bu sürümün; daha güvenli bir deneyim, ayrıntılı medya erişim izinleri ve daha iyi ses kontrolü gibi birçok yenilikle birlikte geleceği ifade edilmişti.

Şimdi ise Google’ın küresel pazara hakim olan işletim sistemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen açıklamalar dev şirketin, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenen Android 13’te güvenlik konusunda önemli değişikliklere gideceğini gösterdi.

Google, Android 13 ile APK uygulamaların önüne geçecek

Gelen haberlere göre Android 13, mağazalar dışında üçüncü taraf yerlerden uygulama indirmenize olanak tanıyan ve Türkçe’ye ‘yandan yükleme’ olarak da geçebilen sideloading yöntemini, ‘Erişilebilirlik’ hizmetlerinin kullanılmasının önüne geçerek engelleyecek. Daha da açıklayacak olursak yeni sürüm, dışardan yüklenen ve erişilebilirlik hizmetini kullanan söz konusu uygulamalara kısıtlamalar getirecek.

Açıklamalara göre bu değişiklik, sideloading ile yüklenen tüm uygulamaları kapsamayacak. Google yaptığı açıklamalarda bunun yalnızca APK dosyaları için geçerli olacağını, F-droid gibi üçüncü taraf uygulama mağazaları kapsamayacağını ifade etti. Bu da dev şirketin, daha az meşru ve güvenilirliği düşük kaynaklardan gelen uygulamalara erişimi kısıtlamayı planladığını gösterdi. Ayrıca Google’ın, bu uygulamaların erişilebilirlik hizmetlerini kullanmasının tamamen durdurmayacağını, kısıtlamanın etkinleştirilmesinin kullanıcılara bırakacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Son olarak bu değişikliğe ‘daha güvenli’ bir deneyim sunmak için gidildiği belirtildi. Android’in erişilebilirlik özellikleri, bazı olumlu yönleri bulunsa da kötü niyetli uygulamalar tarafından da kullanılabiliyor. Bu da kullanıcı verilerin tehlikeye girmesi anlamına gelebiliyor.