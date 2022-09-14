Android Telefonlara Animasyonlu Emojiler Geliyor

Google, bugün paylaştığı blog gönderisinde Android için animasyonlu emojiler yayınlayacağını duyurdu. Şirket, ayrıca toplam 21 yeni emojinin daha işletim sistemine ekleneceğini paylaştı.

İnternetin dünya çapında yaygınlaşmaya başladığı ilk günlerinden beri kullandığımız emojiler, her geçen gün daha da büyük bir kütüphaneye kavuşuyor. Konuştuğumuz dil fark etmeksizin tüm dünyayla iletişim kurabilmemizi sağlayan bu ufak simgeler, yakında çok daha yeni ve ilk olacak üyelere de kavuşacak.

Google’ın Developers Blog sayfasında paylaşılan yeni gönderide emojiler hakkında sürpriz açıklamalara yer verildi. Google, emoji kütüphanesine yepyeni Unicode 15 emojilerin geleceğini açıkladı. Bu emojiler arasında farklı renklerde kalpler, titreyen yüz, eşek, deniz anası, bezelye ve WiFi gibi emojiler de yer. Fakat tek gelişme bu olmadı.

21 yeni emoji şu şekilde

Yukarıdaki yeni emojilerin önümüzdeki haftalarda kütüphaneye ekleneceğini duyuran Google, ilk kez animasyonlu emojilerin yayınlanacağını da açıkladı. Şirket, bu kütüphanede de 200’den fazla emoji olacağını aktardı. Google’ın tüm animasyonlu emojilerine bu bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz. Yeni emojiler, aralık ayında yayınlanacak güncellemeyle kullanılabilir olacak. Tabii bu güncellemeyi alan ilk Android cihazlar Google'ın Pixel modelleri olacak.

Bu iki haberin yanı sıra Google, kullanıcılara kendi emojilerini de kolaylıkla Gboard klavyesindeki 'Emoji Mutfağı'nda oluşturabileceklerini hatırlattı. Farklı emojileri bir araya getirerek nasıl özel emojiler oluşturabileceğinizi öğrenmek için, aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz: