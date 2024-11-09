Google'ın üzerinde çalıştığı yeni bir güncelleme aracılığıyla halka açık Wi-Fi'lere daha kolay ve hızlı bağlanmak mümkün olacak.

Android telefonlar yakında halka açık Wi-Fi ağlarına daha kolay bağlanmayı mümkün kılacak bir özelliğe kavuşuyor.

Günümüzde her yerde karşılaştığımız halka açık Wi-Fi ağları, güvenlik önlemleri sayesinde artık VPN kullanılmadan da güvenli sayılabilecek hâle geldiler ancak bazı ağların erişim için sosyal medya hesabıyla oturum açmayı veya kişisel bilgiler paylaşmayı gerektirmesi, kullanıcılar için sıkıntı yaratabiliyor.

Mevcut şartlarda kullanıcı bilgilerini manuel girmek gerekiyor

Captive Portal olarak adlandırılan bu sayfalar, otomatik doldurma verilerine erişemediğinden kullanıcılar her defasında bilgilerini manuel olarak girmek zorunda kalıyor. Bu durumun nedeni, Captive Portal sayfalarının Android’in System WebView uygulamasıyla açılması.

WebView, uygulamalar içinde web tabanlı içerikleri gösteren bir bileşen olsa da kullanıcı oturum ve otomatik doldurma bilgilerini Chrome gibi tarayıcılarla paylaşmıyor. Böylece Captive Portal sayfaları, kullanıcıdan giriş bilgilerini veya diğer detayları her defasında baştan girmesini talep ediyor ancak Google bu durumu değiştirmek için harekete geçti.

Yakında tüm kayıtlı bilgiler otomatik doldurulabilecek

Yakında Captive Portal sayfaları Android Özel Sekmeleri (Custom Tabs) aracılığıyla açılacak ve böylece kullanıcı oturum bilgilerine ve kaydedilmiş şifrelere erişim mümkün olacak.

Google, bu güncellemeyi sağlamak için Captive Portal Login uygulamasına özel sekme desteği ekleyen yeni bir güncelleme hazırladı. Özellik gelecekte kullanıcılara sunulduğunda güvenlik açısından büyük bir gelişme sağlamasa da kullanıcı deneyimini iyileştirerek halka açık Wi-Fi ağlarına daha hızlı bağlanmayı sağlayacak.