iPhone'ların Telefonları Birbirine Değdirerek Paylaşma Özelliği Android'lere de Geliyor

iPhone'ların yıllardır kullanabildiği AirDrop özelliği Android'lere "Tap to Share" adıyla geliyor.

Ortaya çıkan ilk arayüz görüntülerine göre Tap to Share; fotoğraf, video, kişi bilgisi, bağlantı ve konum gibi birçok içeriğin anında aktarılmasını sağlayacak. Kullanıcıların tek yapması gereken ise iki telefonun üst kısımlarını birbirine yaklaştırmak.

"Tap to Share" özelliği nasıl çalışacak?

Apple’ın AirDrop özelliğine benzer şekilde çalışan bu sistemde, paylaşım için telefonların kilidinin açık olması gerekiyor. Aktarım sırasında kullanıcıların iki cihazı birbirine yakın tutması ve ekranların görünür olması önemli. Eğer ilk denemede bağlantı kurulamazsa, cihazları sırt sırta tutmak da öneriliyor. Bunun sebebi ise Android telefonlarda markadan markaya NFC anteninin yerinin farklılık gösteriyor olması.

Bu yeni özellik, Android ekosistemine de tıpkı iPhone'larda olduğu gibi hızlı ve pratik paylaşım olanağı getirecek. Henüz resmî olarak duyurulmamış olsa da Tap to Share’in Android 17 ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.