Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

iPhone'ların Telefonları Birbirine Değdirerek Paylaşma Özelliği Android'lere de Geliyor

iPhone'ların yıllardır kullanabildiği AirDrop özelliği Android'lere "Tap to Share" adıyla geliyor.

Barış Bulut

iPhone'ların telefonlarını birbirine değdirerek kullanabildiği AirDrop özelliği “Tap to Share” adıyla Android'lere de geliyor.

Ortaya çıkan ilk arayüz görüntülerine göre Tap to Share; fotoğraf, video, kişi bilgisi, bağlantı ve konum gibi birçok içeriğin anında aktarılmasını sağlayacak. Kullanıcıların tek yapması gereken ise iki telefonun üst kısımlarını birbirine yaklaştırmak.

İçerikten Görseller

"Tap to Share" özelliği nasıl çalışacak?

Apple’ın AirDrop özelliğine benzer şekilde çalışan bu sistemde, paylaşım için telefonların kilidinin açık olması gerekiyor. Aktarım sırasında kullanıcıların iki cihazı birbirine yakın tutması ve ekranların görünür olması önemli. Eğer ilk denemede bağlantı kurulamazsa, cihazları sırt sırta tutmak da öneriliyor. Bunun sebebi ise Android telefonlarda markadan markaya NFC anteninin yerinin farklılık gösteriyor olması.

Bu yeni özellik, Android ekosistemine de tıpkı iPhone'larda olduğu gibi hızlı ve pratik paylaşım olanağı getirecek. Henüz resmî olarak duyurulmamış olsa da Tap to Share’in Android 17 ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

En Çok Kullanılan Akıllı Telefon İşletim Sistemleri Belli Oldu: Android'den iPhone'a Göç Var! En Çok Kullanılan Akıllı Telefon İşletim Sistemleri Belli Oldu: Android'den iPhone'a Göç Var!
Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor
Akıllı Telefon Android Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp Tasarımı Değişecek! İşte Gelecek O Büyük Yenilik

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

WhatsApp Gruplarında "Seni Eklemeyi Unutmuşum" Yalanı Tarih Oluyor

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

Adaptörlerde ‘GaN’ Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarar, Ne Fark Yaratıyor?

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

YouTube'da Kullanıcıları Çileden Çıkartan 90 Saniyelik Geçilemeyen Reklamlarla İlgili Açıklama Geldi

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com