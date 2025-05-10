iPhone'lara daha fazla yapay zekâ özelliği getirecek yeni Apple Intelligence'ta neler bekliyoruz? İşte Apple Intelligence 2.0 hakkında bildiğimiz her şey. Çıkış tarihi, özellikler ve dahası.

Apple, geçen sene duyurduğu “Apple Intelligence” ile biraz geç de olsa iPhone’lara yapay zekâ getirmeye başlamıştı. Bu özellikler, maalesef hâlâ her yerde tam bir şekilde kullanılamıyordu. Yine de şirketin planları uzun vadede olduğu için kullanıcılar gelecekte nasıl Apple Intelligence özellikleri geleceğini merak ediyordu.

Biz de bu içeriğimizde 9 Haziran’daki WWDC 2025’te gösterilme ihtimali olan ve iOS 19 ile kullanıcılara gelmesi beklenen Apple Intelligence 2.0’da beklediğimiz özelliklere bakacağız. Yeni özellikler, iPhone’ların daha fazla yapay zekâya kavuşmasını sağlayacak.

Yeni Apple Intelligence 2.0 özellikleri hangi iPhone’lara gelecek?

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17 (eylülde tanıtılacak)

iPhone 17 Air (eylülde tanıtılacak)

iPhone 17 Pro (eylülde tanıtılacak)

iPhone 17 Pro Max (eylülde tanıtılacak)

Apple Intelligence 2.0 ile gelecek yeni yapay zekâ özellikleri ne zaman gelecek?

Apple, 9 Haziran 2025 tarihinde yıllık geliştirici konferansı WWDC 2025’i başlatacak. Her yıl olduğu gibi ilk gün büyük bir sunum yapılacak ve yazılım ağırlıklı duyurular olacak. Apple Intelligence 2.0’ın da işte tam bu zaman duyurulmasını bekliyoruz.

Kullanıma sunulması ise bundan biraz daha sonra olacaktır. Öyle ki beklentiler iOS 19 ile geleceği yönünde. iOS 18, haziranda duyurulacak olsa da iPhone’lara eylülde gelmeye başlayacak. Yeni yapay zekâ özellikleri de onunla birlikte gelecektir.

Apple Intelligence 2.0 ile iPhone’lara nasıl yapay zekâ özellikleri gelecek?

Yenilenmiş Siri

Üretken yapay zekâ destekli Siri aslında geçen yıl duyurulmuştu ancak şirketin yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü çıkamamıştı. Apple Intelligence 2.0 ile iOS 18’de bu Siri’nin de resmen kullanıcılara sunulmasını bekliyoruz. Siri, yapay zekâyla artık gerçek bir insan gibi konuşup birçok ihtiyacınızı karşılayacak seviyeye gelecek. Ayrıca ekran farkındalığı, uygulamalarla entegre çalışma, kişiselleştirilmiş bir deneyim gibi şeyler de sunacak.

3 taraf yapay zekâ entegrasyonları

Apple, kendi modelleriyle karşımıza çıksa da farklı yapay zekâ firmalarıyla iş birliğine gitmekten çekinmiyor. Şimdiye kadar OpenAI’ın ChatGPT’sini entegre ettiğini görmüştük. Yeni Apple Intelligence özelliklerinde daha fazla yapay zekâ modelinin iPhone’lara entegre bir şekilde çalışmaya başladığını görebiliriz.

Bu modellerin hangileri olacağı belli değil. Ancak Google’ın Gemini’ı, Perplexity gibi araçların entegrasyonu gelebilir. Google CEO’su, iOS 19 ile Apple’ın iOS’e Gemini’ı entegre etme planları olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Yapay zekâ özellikleri daha fazla uygulamaya gelecek

*9to5Mac tarafından hazırlanan konsept görsel.

Apple’ın şu anda sunduğu yapay zekâ özellikleri, maalesef sınırlı sayıda uygulamada çalışıyor. Apple Intelligence 2.0 ile bunun değiştiğini görebiliriz. iOS 19’un sunulmasıyla birlikte daha fazla iPhone uygulamasına yapay zekâ gelme ihtimali var. Ancak güvenilir kaynaklar, hâlâ "çağ atlatacak” özellikler görmemiz için erken olduğunu söylüyor. Yani daha basit özellikler olabilir. Örneğin Müzik uygulamasına çalma listelerine yapay zekâyla görseli oluşturmak mümkün olabilir.

Apple Intelligence ile iPhone’lara gelecek yeni yapay zekâ özellikleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. Siz iPhone’larda nasıl özellikler görmek isterdiniz? “Gelse çok iyi olur.” dediğiniz yapay zekâ özellikleri varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.