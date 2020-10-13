Apple, Twitter ile bir iş birliği yaparak bu akşam düzenleyeceği etkinlik için benzersiz bir animasyon oluşturdu. Bu animasyon, "#appleevent" etiketiyle yapılan paylaşımlar beğenildiğinde ortaya çıkıyor. Android, iOS ve web üzerinden Twitter'a erişen kullanıcılar, bu animasyonu görebiliyorlar.

ABD merkezli bu akşam düzenleyeceği etkinlik için geri sayım devam ederken tüketiciler, bu etkinlikle ilgili bir hususu merak ediyorlardı. Bu husus, Apple'ın artık geleneksel hale getirmiş olduğu etkinlik emojisi ya da etkinlik animasyonu oluşturup oluşturmayacağıydı. Twitter kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu mesele şimdi çözüme kavuştu. Apple'ın Twitter için benzersiz animasyonu, an itibarıyla kullanılabiliyor.

Teknoloji şirketleri, büyük etkinliklerinde Twitter'la iş birlikleri yapıyorlar. Milyon dolarlara mal olan bu iş birlikleri ile oluşturulan özel emoji ya da animasyonlar da kullanıcıların ilgisini bu etkinliğe çekmeye yarıyor. Hatta bazı kullanıcılar sırf bu özel emoji ya da animasyonları görüntüleyebilmek için söz konusu etkinlikle ilgili paylaşımlar yapıp, etkileşimlere giriyorlar. İşte Apple da bir kez daha bu fırsatı kaçırmadı ve kullanıcılar, "#appleevent" etiketli bir paylaşımı beğendiklerinde, benzersiz bir animasyonla karşılaşmaya başladılar.

Apple'ın bu akşamki etkinliği için Twitter'da tasarlanan emoji işte böyle görünüyor

Apple ile Twitter ortaklığında özel olarak oluşturulan animasyon, iOS ile Android cihazlara ek olarak web sürümde de görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bu etkinlikle ilgili bir paylaşım yapmak istediklerinde oldukça şık bir Apple logosunu emoji olarak da kullanabiliyorlar. Twitter'dan yaptığımız son kontrollerde, kullanıcıların daha şimdiden bu etkinlikle ilgili heyecanlarını yaşamaya başladıklarını görebiliyoruz.

Apple, bu akşam düzenleyeceği etkinlik kapsamında iPhone 12 serisini resmen duyuracak. Ancak şirket, sadece bu akıllı telefonla yetinmeyecek. Şirket, sanal olarak gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında muhtemelen, HomePod isimli kablosuz hoparlörünün daha küçük bir versiyonunu daha tüketicilerle buluşturacak.

Açık konuşmak gerekirse Apple'ın bu akşam düzenleyeceği etkinliğinin tadı tuzu kalmadı. Çünkü birkaç saat önce HomePod Mini olarak isimlendirilmesi muhtemel kablosuz hoparlörü, tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Ayrıca Evan Blass da iPhone 12 modellerinin tasarımlarını paylaştı. Bu ürünlerin fiyatları ise zaten bir süredir, en azından tahminler kapsamında biliniyor. Apple'ın bu etkinlikte bizleri heyecanlandıracak bir sürpriz yapıp yapmayacağı ise saatler sonra belli olacak.