Apple, ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki 11 perakende satış mağazasını koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tekrar kapatacağını açıkladı. Mağazaların 20 Haziran'da kapatılacağı belirtilirken ne zaman tekrar açılacağına dair bir bilgi verilmedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 460.066 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) ekonomiye büyük bir darbe vururken, özellikle satış mağazalarının akıbetinin ne olacağı hâlâ bilinmiyor. Daha önce ABD çapındaki perakende satış mağazalarını kapatan ve kademeli olarak tekrar açan Apple, bazı eyaletlerdeki mağazalarını tekrar kapatma kararı aldı.

Apple, 20 Haziran'da Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona'daki 11 mağazasını kapatacağını duyurdu. Bu mağazaların kapatılıyor olmasının sebebi, mağazaların bulunduğu eyaletlerdeki koronavirüs vaka sayısının tekrar artışa geçmiş olması. Geçen ay açılan mağazaların tekrar ne zaman açılacağına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Tamir için ürünleri bu mağazalarda bulunan müşterilerin, ürünlerini hafta sonu almaları gerekiyor.

Apple hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti

Birkaç gün önce, Apple New York City'deki 10 mağazasını yeniden açacağını duyurmuştu. Ancak Apple'ın eyaletlerdeki mağazalarını tekrar kapatacağını açıklamasının ardından şirketin hisselerinin değeri yüzde 1,4 düştü.

Apple'ın kapatma kararı olduğu eyaletlerdeki vaka sayısının, işletmelerin geçen ay yeniden açılmasının ardından daha önce görülmedik derecede arttığı belirtiliyor. Arizona'daki günlük vaka sayısı son 14 günde yüzde 108 artarken, Florida'da yüzde 141, North Carolina'da yüzde 29 ve South Carolina'da yüzde 120 arttı.

Apple'ın ABD çapında toplam 271 perakende satış mağazası bulunuyor. Apple, mağazalarda önlem olarak sıcaklık kontrolleri, sosyal mesafenin korunması, maske kullanım zorunluluğu gibi şartların mutlaka sağlanacağı bilgisini vermişti. En önemli güvenlik prosedürlerinden bir tanesi olarak kabul edilen sosyal mesafe kontrolünün de mağazalarda etkin olarak uygulanacağı söylenmişti. Buna göre müşteriler içeriye randevulu biçimde ve mutlaka belirli sayıda alınacak, randevusuz girişlerde gecikmelerin olabileceği unutulmayacak. Ayrıca mağazanın işleyişi de biraz farklılık gösterecek.