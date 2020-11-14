Bazı iPhone 12 Kullanıcıları, Mesajlarda Sorun Yaşıyor

Bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcıları, telefonlarının mesajlarında sorun yaşadığını dile getirmeye başladı. Kullanıcılar, mesaj bildirimlerinin gelmemesinden ve mesajların gözükmemesinden şikâyet etti.

Apple'ın geçtiğimiz ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone ve iPhone 12 Pro, kullanıcılardan yoğun bir taleple karşılaşmıştı. Ancak bu kullanıcılardan bazıları, cihazlarındaki bir sorundan şikâyet etmeye başladı.

Bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kullanıcıları, arkadaşlarının mesajlarının gelmemesinden ya da grup sohbetlerinde mesajlarından kaybolmasından şikâyet etti. Bazı kullanıcılar ise mesaj geldiğinde bildirim gelmemesinden şikâyetçi oldu.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan mesaj ve bildirim şikâyetleri

Şu an kullanıcıların sorunlarının nedenini tespit etmek ise bir hayli zor. Ortaya çıkan bu sorunlar, hem bazı iOS 14.1 hem de bazı iOS 14.2 kullanıcıları tarafından dile getiriliyor. Eski iPhone kullanan kullanıcıların bu sorundan etkilenip etkilenmediği bilinmiyor. Ayrıca kullanıcılardan bazıları Android akıllı telefonlardan gönderilen mesajları alamadığını bazıları ise grup sohbetlerindeki mesajları göremediğini dile getiriyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı kullanıcılar gelen mesajlar için bildirim almadıklarını ifade ettiler. ABD'deki telekom şirketlerinden bir tanesi olan Verizon'ı kullanan iPhone 12 sahipleri, Verizon Message+ uygulaması indirerek sorunu çözse de bu çözüm, tüm kullanıcılar için etkili olmadı. Bazı kullanıcılar ise cihazlarının ağ ayarlarını sıfırlayarak bu sorunu çözebildi.

Bir diğer iPhone 12 kullanıcısı ise SMS konusunda değil ancak iMessage'da sorun yaşadığını ifade etti. Kullanıcı, iOS 14.2'ye güncelleyen iPhone XR kullanan annesine attığı mesajın gitmediğini söyledi. Bunun yazılımsal bir problem olduğu ve Apple'ın iOS 14.3 güncellemesiyle bu sorunu çözeceği tahmin ediliyor. Peki, siz cihazlarınızı iOS 14.1 ya da iOS 14.2'ye güncellediyseniz bu tür sorunlarla karşılaştınız mı?