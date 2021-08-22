Apple, Ekran Altı Touch ID’yi Bu Sene Es Geçecek

Bloomberg’den Mark Gurman’ın bugünkü açıklamalarına göre Apple, önümüzdeki ay beğeniye sunacağı iPhone 13 ailesinde ekran altı Touch ID’ye yer vermeyecek. Bunun yerine ekran altı ön kamerasını ön plana çıkaracak olan şirket, akıllı giriş özelliği olarak Face ID’yi kullanıcıya sunacak.

Birçok sızıntı bilgi ve dedikodu sayesinde bu sene sonunda piyasaya sürülecek yeni iPhone 13 ailesi hakkında birçok bilgiye sahip olduk. Bunlardan bazıları kesinleşti denebilir. Ancak tartışmalı bir bilgi, bugün bir Bloomberg muhabiri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Bloomberg’den Mark Gurman, bugün yayınlanan bir yazısında iPhone 13’ün ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olmayacağını ifade etti. Gurman’ın iddialarına göre iPhone 13 ailesinin tüm üyeleri, akıllı giriş özelliği olarak sadece Apple’ın yüz tanıma özelliği Face ID’yi barındıracak.

Ekran altı parmak okuyucu yerine ekran altı kamera gelecek

Apple, ön kamerası için ilk kez 2017 yılında; iPhone X için çentik tasarımını kullanmıştı. Son modele kadar aynı kalan çentik şeklinden sıkılan şirket, iPhone 13’te çentik şeklini değiştirmek yerine çentiği tamamen ortadan kaldıracak. Ekranın altına herhangi bir çerçeve ya da bölme gerekmeksizin yerleştirilen kamera, kullanıcı için görünmez konumda olacak. Bu gelişme de bizi asıl konumuz olan Face ID ve ekran altı parmak izi okuyucuya götürüyor.

Mark Gurman’ın açıklamalarına göre Apple, yeni telefonlarında ekran altı kamera sayesinde dümdüz ekrana bakınca kilidi açan Face ID özelliğini ön plana çıkaracak. Şirket, yeni bir hava kazanmış bu teknolojiyi başka bir özellikle gölgelemekten kaçınarak uzun vadede telefonların tasarım kimliğiyle özdeşleşmesini sağlayacak. Gurman, bu iddiasını şu sözlerle ifade ediyor:

“Apple, sıradaki amiral gemisi için ekran altı Touch ID özelliğini test etmiş olmakla beraber özelliği bu seneki planlarına dahil etmeyecek. Bence Apple, yüksek fiyatlı telefonları için Face ID’ye yönelecek ve uzun vadede bu özelliği ekranın kendisine dahil edecek.”

Görünüşe bakılırsa Apple, Samsung’un Galaxy Z Fold 3’te kullandığı donanımsal bir özelliği kendi yazılımıyla özdeşleştirmeye gidecek. Gurman’a göre bu durumda iki olası yol var: Pahalı versiyonlar ekran altı kameraya sahip olurken daha ucuz olanlar bu özelliği çentikli kameradan kullanacak. Ya da pahalı olanlar ekran altı kamera alırken ucuz olanlar, çentikli ön kameradan Face ID kullanmaya alternatif olarak ekran altı parmak izi okuyucu kullanabilecek.

Apple’ın yeni iPhone’larını tanıtmasına 1 aydan az bir süre kaldı. Şimdiden Pro versiyonların 120 Hz yenilenme hızına sahip bir ekran ve 1 TB depolama alanına sahip olacağını biliyoruz. Ayrıca bu yıl, Mini modellerin sonu olacak. Mark Gurman’ın iddialarının doğruluğunu eylüldeki lansmanda göreceğiz.