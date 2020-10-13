Apple Store, Geçici Olarak Erişime Kapatıldı

Apple, iPhone 12 lansmanının hemen öncesinde Apple Store'u 'Hemen döneceğiz.' notuyla erişime kapattı. Apple Store'un lansmanın hemen ardından erişime açılması bekleniyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bu akşam gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte en yeni akıllı telefonları olan iPhone 12 ailesini resmi olarak tanıtacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak gelen yeni iPhone’ların yanı sıra HomePod mini ve bir mıknatıs yardımıyla iPhone’ların arkasına sabitlenerek cihazı şarj edecek MagSafe’in de bu akşam tanıtılması bekleniyor.

Apple, her lansman etkinliği öncesinde olduğu gibi bu etkinlik öncesinde de çevrimiçi mağazası Apple Store’u erişime kapattı ve “Hemen döneceğiz.” başlığı altında “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” ifadelerini kullandı. Şu sıralar Apple’ın yeni ürünlerini Apple Store’a eklediğini ve lansmanın hemen ardından ürün sayfalarını yayınlayacağını söyleyebiliriz.

An itibarıyla Apple Store: Hemen döneceğiz.

Apple, lansmanın hemen ardından ürün sayfalarını yayına alacak olsa da ön siparişlerin hemen başlaması beklenmiyor. Söylentiler; 6,1 inçlik iPhone 12 modellerinin 23 Ekim, HomePod mini’nin ise 6 Kasım itibarıyla ön siparişe açılacağı yönünde. 5,4 inçlik iPhone 12 mini ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max’in ise kasım ayında ön siparişe açılması bekleniyor. Ancak bu tahminler ABD için geçerli ve Türkiye için ön siparişlerin ne zaman açılacağına ya da fiyatına dair bir tahmin bulunmuyor.

Aslına bakacak olursak Apple’ın bu akşamki etkinlikte ARM işlemcili ilk MacBook modellerini tanıtması da bekleniyordu ancak bazı söylentiler, şirketin ARM tabanlı Mac’ler için kasım ayında ayrı bir etkinlik düzenleyeceği yönünde. Dolayısı ile bu cihazların sunacakları özellikler ve performans için biraz daha beklememiz gerekecek.