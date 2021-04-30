Yeni 24 inç iMac ve Apple TV 4K, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni 24 inç iMac'i ve Apple TV 4K'yı ülkemizde satışa sundu. Özellikle renk seçenekleri ve tartışma yaratan tasarımı ile dikkat çeken yeni iMac'ler de Apple TV 4K da farklı özelliklerde farklı fiyatlarla Apple'ın resmi web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir etkinlik ile merakla beklenen yeni ürünlerini beğenimize sunmuştu. Oldukça verimli geçen etkinlikte M1 işlemcili yeni nesil 24 inç iMac'ler ve yine M1 işlemcili 5. nesil iPad Pro gözleri üzerine toplamayı başarırken aynı zamanda Apple ekosistemine yeni dahil olan AirTag ile de tanışmış olduk.

Aradan geçen bir haftanın ardından, fiyatlarını daha önce öğrendiğimiz ürünler yavaş yavaş satışa sunulmaya başlandı. Henüz AirTag ve iPad Pro satışa sunulmamış olsa da rengarenk iMac'ler artık satışta. Aynı zamanda Apple TV 4K da iMac'ler ile birlikte satışa sunulmuş durumda.

M1 işlemcili 24 inç yeni iMac'lerin ve Apple TV 4K'nın satış fiyatları:

8 Çekirdekli CPU ve 7 Çekirdekli GPU’lu M1 sürümü için: 14.499 TL

256 GB 8 Çekirdekli CPU ve 8 Çekirdekli GPU’lu M1 sürümü için: 16.699 TL

512 GB 8 Çekirdekli CPU ve 8 Çekirdekli GPU’lu M1 sürümü için: 18.899 TL

Standart satış fiyatları iMac'lerde karşımıza bu şekilde çıksa da bellek ve depolama yükseltmeleriyle fiyat giderek yükseliyor. Alınabilecek en pahalı M1 işlemcili 24 inç iMac ise içinde Final Cut Pro ve Logic Pro ile 32.347 TL'ye denk geliyor.

HDMI bağlantı noktasına sahip HD ve 4K HDR TV’lerle uyumlu Apple TV 4K'ya baktığımızda ise 32 GB'lik versiyonun 2.099 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. 64 GB'lik versiyon ise ufak bir yükseltme ile 2.299 TL'den satışa sunulmuş durumda.