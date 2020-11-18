Apple, Küçük Geliştiriciler İçin Komisyon Oranını Düşürüyor

Apple, bugün paylaştığı bir basın bülteninde küçük işletme ve yeni girişimciler için App Store’daki komisyon oranını yüzde 30’dan yüzde 15’e düşürdüğünü duyurdu. Yeni programa göre 1 milyon dolardan az gelire sahip olan geliştiriciler Apple’a yüzde 30 yerine yüzde 15 komisyon ödeyecekler.

Daha önce Epic Games, Spotify gibi şirketlerle App Store’daki yüzde 30’luk komisyon nedeniyle davalık olan Apple, küçük işletmeleri desteklemek için yeni komisyon oranlarını açıkladı. Apple’ın duyurduğu yeni programa göre yeniliği hızlandırmak için küçük işletme ve bağımsız geliştiricilerin App Store’da bulunan uygulamalarından yüzde 30 komisyon yerine yüzde 15 komisyon alacak.

Apple’ın yaptığı açıklamada; bir işletme App Store’da 1 yılda 1 milyon dolardan az gelir elde etmişse Apple’a ödeyeceği komisyon yüzde 15 olacak. Yeni App Store Küçük İşletme Programı; Spotify, Epic Games gibi büyük şirketlerin sorunlarını çözmeyecek olsa da ülkemiz ve dünyada uygulama geliştirmek isteyen, ancak Apple’ın istediği yüksek komisyon nedeniyle bu işe girmeye sıcak bakmayan küçük çaplı şirket ve bağımsız üreticileri memnun edecek.

Yeni program önümüzdeki yıl başlıyor

1 Ocak 2021’den itibaren başlayacak App Store Küçük İşletme Programı, özellikle daha önce benzeri görülmemiş ekonomik zorluk döneminde küçük işletmelerin önünü açacak bir atılım olarak görülüyor. Aynı zamanda bu işletmelerin salgın döneminde sanal dünyaya daha kolay uyum sağlamalarını da sağlayacak program, hevesli girişimcilerin de önünü açacak.

Küçük işletmelerin küresel ekonomilerin bel kemiği olduğunu söyleyen Apple’ın CEO’su Tim Cook, bu programı küçük işletme sahiplerinin App Store’da yaratıcılığını ve refahını artırmak için başlattıklarını söyledi. “App Store, milyonlarca yeni iş ve harika fikri olan herkesin erişebileceği girişimcilik programını geliştirerek, ekonominin büyümesine yardımcı oldu” diyen Cook, bu yeni programın küçük işletmelerin yeni fikirler üzerinde risk almasına yardımcı olacağını söyledi.

Ayrıntılar önümüzdeki ay yayınlanacak

Kapsamlı ayrıntılar aralık ayının başlarında yayınlanacak olsa da programın bazı temel kriterleri açıklandı. Bu açıklamalara göre 2020’de tüm uygulamalarıyla 1 milyon dolardan az gelir elde eden geliştiriciler ve App Store’da yeni olan geliştiriciler, yeni programa ve indirimli komisyona hak kazanabilecek. Eğer bir geliştirici 2021 yılı içinde 1 milyon dolarlık eşiği açarsa yılın geri kalanında standart olan yüzde 30’luk komisyon oranı geçerli olacak. Aynı şekilde bir geliştirici bir takvim yılında 1 milyon dolar eşiğinin altında kalırsa bir sonraki yılda yüzde 15’lik komisyon oranına yeniden sahip olacak.