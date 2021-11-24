Apple’dan Milyonlarca iPhone 12 Kullanıcısına Uyarı

Ağustos ayında ilk kez ortaya çıkan ve pek çok iPhone kullanıcısının canını sıkan ses kartı sorunu son günlerde yine ‘hortladı’. Orta Doğu’da tekrar ortaya çıkan sorun nedeniyle Apple, bazı cihazların toplatılabileceğini açıkladı.

Doların ani yükselişi nedeniyle önce resmî sitesindeki satışlarını durduran daha sonra da siparişleri geri çeken Apple pek çok kullanıcı tarafından sosyal medyada eleştirilmişti. Bu durum ülkemizde olduğu kadar dünya çapında da dikkat çekmişti.

Bugün ise Apple yetkilileri, dünya çapında iPhone 12 ve 12 Pro kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yetkililer, kullanıcılardaki bazı iPhone 12 ve 12 Pro cihazların fabrikaya geri çağırabileceğini açıkladı.

Ses kartı sorunu gittikçe büyüyor:

Bu yılın ağustos ayında bazı iPhone 12 ve 12 Pro modellerinin ses kartlarında sorun olduğunu ancak bu sorunun çok az sayıda cihazda bulunduğunu açıklamıştı. Görünen o ki sıkıntı gittikçe büyüyor. Belirli bir parti üründe görülen ve cihazlardaki ses kartının doğru çalışmamasıyla alakalı olan bu sıkıntının Orta Doğu bölgesindeki cihazlarda da görülmeye başlandığı belirtildi.

Sorunu yaşayan kullanıcılar, arama sırasında telefonun dahili mikrofonunun çalışmadığını belirtti. Apple yetkilileri ise bu sorunu yaşayan kullanıcıların Apple’ın sitesinde yer alan destek bölümünü kullanarak kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini açıkladılar. Şikayetlerin çokluğuna göre sorunlu cihazların tamamının geri toplatılabileceği açıklandı.

Telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıların ses kartı tamir ve değişimlerinin tamamen ücretsiz yapılacağını ve kullanıcıların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini açıkladı. 1 milyona yakın iPhone 12 ve 12 Pro’nun bu sorunlardan etkilendiği düşünülüyor. Eğer halihazırda iPhone 12 ve 12 Pro kullanıyorsanız ve bu durumla karşılaştıysanız Apple’ın sitesinden servisle iletişime geçmenizde fayda var.