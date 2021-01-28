DxOMark, Apple'ın iPhone 12 serisinin en küçük ve ucuz akıllı telefon modeli iPhone 12 mini'nin kamera performansını açıkladı. Telefon, kamera performansında ortalama 122 puan elde ederken en başarılı olduğu alan fotoğraf çekimi oldu.

Apple'ın A14 Bionic yonga setine sahip en küçük ve ucuz akıllı telefonu iPhone 12 mini'nin DxOMark puanları yayınlandı. Telefonun kamera performansını inceleyen DxOMark, iPhone 12 ailesinin en küçük modeline bilimsel kamera testinden ortalama 122 puan verdi. DxOMark sonuçlarına göre en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonun 139 puanla Huawei Mate 40 Pro+ olduğunu hatırlatalım.

iPhone 12, fotoğraf çekimlerinde 132 puan elde etti.

Telefonun kamera performansına baktığımızda en başarılı noktasının fotoğraf çekimleri olduğunu görüyoruz. iPhone 12 mini, fotoğraf çekimlerinden 132 puan, video çekimlerinden 112 puan almayı başardı. Çiftli kameraya sahip olduğu için zoom puanı düşük kalan telefon, bu alanda 41 puan elde edebildi. Telefonun zoom konusunda düşük puan alması, genel puanı etkilese de genel anlamda baktığımızda iPhone 12 mini'nin kamera konusunda başarılı bir performans çizdiğini söyleyebiliriz.

iPhone 12 mini kamera özellikleri

Yukarıdaki görselin orijinaline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

12 MP geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığı,

12 MP, 12 derecelik ultra geniş açılı lens, f/1.6 diyafram açıklığı​

Smart HDR 3 ve gece modu.

iPhone 12 mini'nin Türkiye fiyatları ne?

Ülkemizde diğer iPhone modellerine göre daha fazla tercih edilen iPhone 12 mini'nin 64 GB depolama alanına sahip seçeneğini 9.999 TL'den satın alabiliyorsunuz. Kendisi küçük, yaptığı işler büyük olan akıllı telefonun 128 GB versiyonu 10.499 TL'yken Apple, 256 GB için 11.499 TL'lik fiyat etiketi belirlemiş.

iPhone 12 mini Kamera performansında kardeşlerinden geride kalmıyor

Apple, bu sene çıkardığı iPhone 12 ailesinde en küçük kardeşi de düşünmüş görünüyor. Serinin amiral gemisi olan iPhone 12 Pro Max dışında diğer akıllı telefonların kamera donanımlarını aynı tutan şirket, bu sayede iPhone 12 mini'ye olan ilgiyi de artırıyor. Telefonun kardeşlerine göre tek eksiği veya avantajı sayabileceğimiz nokta ise ekran boyutu oluyor. Günümüzde çıkan akıllı telefonlara göre daha küçük bir ekrana sahip olan iPhone 12 mini, bu özelliğiyle bazı insanlar için tercih nedeni olabiliyor. Peki sizler iPhone 12 mini'nin DxOMark sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.