Apple’ın Yeni Modeli iPhone 9 Nasıl Görünecek?

Teknoloji devi Apple’ın geçtiğimiz senelerde çıkardığı, özellikleri ve görece uygun fiyatı yüzünden kullanıcı tarafından sevilen iPhone SE modelinin halefi uzun zamandır bekleniyor. Kimi çevrelerce SE 2 olarak adlandırılacağı söylenen ancak iPhone 9 olarak tanıtılması beklenen yeni cihazın şimdi de bir sunumu ortaya çıktı.

İlk ucuz iPhone olarak bilinen SE modeli oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmış, ABD pazarında en çok satan akıllı telefonlardan biri haline gelmişti. Bu sayede Apple firmasına yeni nesil bir model tasarlaması için kullanıcılar tarafından verilen mesajlar sonuç vermiş ve firma yeni model üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Gelecek cihazın isminin iPhone SE 2 olması beklense de çok yüksek ihtimalle iPhone 9 olarak tanıtılmasının olası göründüğünü bu kısımda ekleyelim.

Geçen zaman içinde tasarımı ve temel özellikleri hakkında çok fazla şey duyduğumuz beklenen cihazın görsel sunumu hakkında da birtakım haberler gelmeye başladı. Bu güne kadar tartışılan söylentilerin yanında bazı kaynaklar sunumlar oluşturarak kullanıcıya yeni cihaz hakkında fikir vermeye yönelmiş durumda. Bu günlerde bir internet sitesi tarafından yayılan ve daha önce duyduğumuz haberlere dayanarak hazırlanan yeni bir iPhone 9 sunumu oldukça ilgi çekti.

iPhone 8 ve iPhone 11'den ilham alıyor

Önceki tüm söylentileri içinde barındırarak hazırlanan yaklaşan iPhone 9’un sunumu, cihazın iPhone 8'e benzediğini gösteriyor. Apple'ın son ürünlerinde kullandığı bazı tasarım öğelerinin gelecek modellerde de kullanılacağını düşünmenin aslında çok da fena fikir gibi durmadığını söylememiz gerek. Buna dayanarak hazırlandığını tahmin ettiğimiz iPhone 9 sunumu, cihazın iPhone 11 ve 11 Pro'dan miras alınan bazı öğelerle geldiğini gösteriyor.

Ekran

iPhone 9'un orijinal iPhone 8 ile aynı ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ihtimal gerçek çıkarsa yeni cihaz 1334 × 750 piksel çözünürlük sağlayan bir LCD ekrana sahip olacak ve bu da piksel yoğunluğu olarak iPhone 11'in 6.1 inçlik ekranıyla aynı, yani 326ppi olduğu anlamına da geliyor.

Apple, ön kısımda ise aynı sensörleri ve ana ekran düğmesini koruyor. Ancak Apple, MacBook Pro 16'da daha basit ve daha ucuz bir optik tarama teknolojisi kullanmaya başlamıştı. Dolayısıyla burada da uygulanabilir olduğunu akıllara getiriyor.

Tasarım

Söylentilere bakılacak olursa iPhone 9, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Alüminyumdan yapılan çerçevesinin yanında, daha iyi sinyal iletimi için plastik anten şeritleri olacağı da tahmin edilenler arasında.

Kamera

Diğer özelliklere kıyasla yapılacak ana değişikliğin kamera bölümünde olması bekleniyor. Kamera sensörü ve flaş ışığı gibi ögelerin iPhone 8’deki gibi yatay olarak yerleştirileceği düşünülse de, iPhone 11'in kamera performansı gibi bir sonuç verecek donanıma sahip olması da tahmin edilenler arasında.