Apple'ın bu ay içerisinde aktif hale gelmesi beklenen podcast abonelik sistemi haziran ayına ertelendi. Ayın bitmesine iki gün kala bu konuda Apple'dan içerik üreticilerine bir mail gönderildi.

Son dönemde podcastlere olan ilgi gittikçe artıyor ve bu ilgi, çeşitli firmaların da bu türde içerik üretenleri kendi platformlarına çekmek için yeni fikirler geliştirmesine yardımcı oluyor. Apple da bu firmalar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Apple Podcast için abonelik sistemi bu ay içerisinde kullanıcılara açılacaktı. Bu sisteme üye olan kişiler, bölümlere erken erişim ve reklamsız dinleme gibi özelliklere sahip olmak istiyor. Nisan ayında Apple'dan gelen açıklamada özelliğin 170 ülkede aktif olacağı belirtilmişti.

Apple podcast için beklemek gerekecek

Yakın zamanda özelliği kullanmaya başlayan çeşitli içerik üreticileri sorunlarla karşılaşmaya başlamıştı. Bazı içerik üreticileri Apple'ın Podcast Connect portalına erişim sağlayamazken bazı içerik üreticileri de yeni bölümlerin yayınında gecikme görüyordu.

Normal şartlar altında bu ay aktif olması gereken abonelik hizmeti de bu nedenlerle önümüzdeki ay aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Konuyla ilgili olarak Apple'dan içerik üreticilerine bir e-posta gönderildi. Bu e-postada en iyi deneyimi sunmak için özelliği ertelediğini belirten Apple, bazı noktalara da açıklık getirdi.

Dünyanın her yerinden kullanıcıların her gün yüzlerce yeni podcast gönderdiğini ve podcastlere abone olduğunu belirten Apple, bu durumun mutluluk verici olduğunu belirtti. En iyi deneyimi sunabilmek için de özelliğin haziranda yayınlanacağını belirtti.

Son birkaç haftada yaşanan sorunların farkında olduğunu belirten firma, bu noktaların üzerine eğildiklerini ve uygun güncellemeleri yapacaklarını söyledi. Ayrıca iOS 14.6 kullanan Apple müşterilerinden gelen geri bildirimlere göre hareket ettiklerini ifade etti. Son olarak içerik üreticilerine ve dinleyicilere anlayışları için teşekkür eden Cupertinolu şirket, yakında özelliğin dünyanın dört bir yanında kullanıma açılacağını belirtti.