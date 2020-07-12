Apple TV+ kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde platformda yayınlanan Greyhound filminde senkronizasyon sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Soruna neden olan şeyin ne olduğu bilinmezken, sorundan etkilenenlerin sayısının ise nispeten düşük olduğu söyleniyor.

Apple’ın çevrimiçi dizi ve film platformu Apple TV+, geçtiğimiz senenin sonlarında resmi olarak kullanıma sunulmuştu. Şirketin Netflix’e rakip olarak konumlandırdığı çevrimiçi yayın platformunda şimdiye dek onlarca içerik yayınlanmıştı. Bu içeriklerden sonuncusu ise Tom Hanks’in başrolünde olduğu II. Dünya Savaşı’nı konu edinen Greyhound isimli filmdi.

10 Temmuz’da Apple TV+’ta yayınlanan film, kısa sürede pek çok kullanıcının tepkisini çekti. Tepkilerin nedeni ise Apple TV+’ta meydana gelen bir ses senkronizasyon sorunundan kaynaklanıyor. Kullanıcıların Reddit ve Twitter platformlarında belirttiğine göre ses ile video arasında yaklaşık 1,5 saniyelik bir gecikme bulunuyor.

Senkronizasyon sorununun nedeni bilinmiyor:

Bir Twitter kullanıcısının attığı tweet üzerine ortaya çıkan bu sorundan yalnızca bazı kullanıcılar etkilenirken, bazıları ise herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ve filmi normal bir şekilde izlediklerini belirtti. Bununla birlikte video ile ses arasında yaşanan senkronizasyon sorunundan kaç kişinin etkilendiği ya da bu soruna neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak sosyal medyada bu problemle karşılaştığını dile getiren kullanıcıların sayısının nispeten az olduğunu söyleyebiliriz.

Greyhound nasıl bir film?

Usta oyuncu Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı Greyhound, konusunu II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden alıyor. Filmde Tom Hanks’in hayat verdiği deniz subayı Ernest Krause, aynı zamanda 37 gemiden oluşan deniz piyadelerinin komutanı olarak görev yapıyor. Krause’nin kaptanlığını yaptığı Greyhound’un görevi ise müttefik kuvvetlerini Nazi denizaltılarından korumak.

Filmin oyuncu kadrosunda Tom Hanks’in yanı sıra Elisabeth Shue, Stephen Graham, Manuel Garcia Rulfo ve Karl Glusman gibi isimler bulunuyor. Tom Hanks’in aynı zamanda yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Get Low ve Two Soldiers gibi yapımlarla tanıdığımız Aaron Schneider yer alıyor.