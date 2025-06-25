Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un fiyatında kaçırmamanız gereken bir indirime gitti. 1 ay sürecek indirim, ilk kez oyunun fiyatını bu kadar düşürdü.

Ubisoft’un ikonik serisi Assassin’s Creed’in yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, uzun süren bir bekleyişin ardından mart ayında resmen PC, PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmüştü. Oyun, başta eleştirilse de oynayanlardan genel anlamda olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

Şimdi ise Assassin’s Creed Shadows’u hâlâ denemeyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ubisoft, kendi mağazasında Shadows’un fiyatında indirime gitti. Bu indirimle birlikte oyunun fiyatı ilk kez bu kadar düştü.

Assassin’s Creed Shadows’a gelen indirimin ardından yeni fiyatı

Versiyon Normal fiyatı İndirimli fiyatı Assassin's Creed Shadows Standart Edition 1.749 TL 1.311,75 TL (%25) Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition 2.249 TL 1.686,75 TL (%25)

"İndirime buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.

Ubisoft mağazasındaki indirim, 24 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimli olarak oyunu alabilmeniz için 1 aylık süreniz var. İndirimin yalnızca Ubisfot Store’dan PC için olduğunu belirtelim. Steam, Xbox ve PlayStation’da maalesef indirim bulunmuyor. Yani bu fiyattan sadece Ubisoft’tan alabilirsiniz ve PC’den oynayabilirsiniz.

ASsassin’s Creed Shadows, seride bir ilke imza atarak bizi feodal Japonya dönemine götürüyordu. Oyunda bir shinobi olan Naoe ve siyahi bir samuray olan Yasuke olarak oynuyoruz ve onların maceralarını deneyimliyoruz.

Assassin’s Creed Shadows fragmanı

Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel Core i7 8700k/AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 8700k/AMD Ryzen 5 3600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/AMD Radeon RX 5700 8GB/Intel Arc A580 8GB

Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/AMD Radeon RX 5700 8GB/Intel Arc A580 8GB Depolama: 115 GB

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