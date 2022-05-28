Badlion Client Benzeri En İyi Minecraft Launcherları

Minecraft günden güne popülerleşmeye devam ediyor. Bu popülerleşme kitleler arasında oldukça yayılmaya ve bu kitlelerin Minecraft üzerinde yeni şeyler denemelerine yol açıyor. Bunun en basit yansıması da modlar ve launcherlar aracılığıyla oluyor. Minecraft modları binbir türlü farklı evrene adım atmamızı sağlarken, Minecraft launcherları bu adım attığımız evrenlere girme konusunda bize yardımcı oluyor.

Minecraft artık şüphesiz dünyada herkesin oynamamış olsa bile şöyle böyle bir yerden adını duymuş olduğu bir oyun. Minecraft’ın sahip olduğu popülerlik artık o kadar fazla ki oyunun yanı sıra dört bir dünyaya satışları yapılan birçok Minecraft temalı giyecek, oyuncak gibi fiziksel ürünler de mevcut.

Minecraft’ın sadece kendi başına birçok oyuna bedel bir mod dünyasına sahip olduğu tartışılmaz bir gerçek. Minecraft'ın mod dünyası içinde çok rahat kaybolabileceğiniz ve neredeyse aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir dünya. Öyle ki sadece Minecraft oynayarak birçok farklı türden oyunu deneyimleyebilirsiniz. Bu yazımızda ise bu modların bir nevi desteklenmesini ve açılmasını sağlayan en iyi Minecraft launcher'larına göz atacağız.

Minecraft launcher nedir?

Minecraft launcherları basit bir şekilde açıklamak gerekirse: birden farklı Minecraft versiyonlarına tek bir uygulama çatısı altından giriş yapabilmenizi sağlıyor. Minecraft launcherları genellikle aynı ortak özelliğe ev sahipliği yapsalarda (Minecraft’a giriş yapmanızı sağlamak) dizayn ve kullanılabilirlik olarak birbirlerinden farklı birçok özelliği çatıları altlarında barındırabiliyorlar. Özellikle çeşitlilik konusunda birçok farklı launcher bulunduğu için kendi zevkinize göre bir launcher bulabilmeniz de oldukça mümkün. Kimi launcher sade tasarımı ve dizaynı ile ilgi çekerken kimisi de çeşit çeşit özelleştirmeleri ile ilgi çekmeyi başarıyor.

Minecraft launcher’ları ne işe yarar?

Minecraft launcher’larının hepsinin sahip olduğu nihai amaç başarılı bir şekilde Minecraft’ınızı çalıştırmak. Fakat bunun dışında birçok launcher kendine has özellikleri ile kullanıcılarını çekmeye çalışacaktır. Bazı launcher’lar bünyelerinde kendi mod aratma sistemlerinde barındırarak launcher’ı uygun bir şekilde ve kolayca mod kurabilmenize olanak sağlıyor. Genel olarak launcher’ların çoğu aynı şekilde olsa da, bahsettiğim mod durumu gibi spesifik olarak farklı olan launcher’lar da mevcut.

En iyi Minecraft launcher’ları:

Her şeye sahip olan: Badlion Client

Badlion Client gerçekten neredeyse her şeye sahip bir launcher. FPS optimizasyonundan, mod çeşitlerine kadar birçok şeyi içerisinde barındırıyor. Hile korumaları ise bu özelliklerden başka bir tanesi. Minecraft’ın kendisinin sunduğu şeyleri öğrendikten sonra tam anlamıyla bir deneyim yaşamak isteyenler için Badlion Client oldukça uygun ve kullanımı rahat bir launcher olarak yerini alıyor.

Eski ve güzel: Minecraft Launcher

Listemizin ilk sırası eski ve ortalama herkesin bildiği klasik Minecraft launcher’ı çekiyor. Aynı zamanda Mojang Launcher olarak da bilinen bu uygulama, Minecraft’ı ilk satın aldığınızda yanında gelen bir uygulama. Özellikle en son yamaları ve sürümleri güncellemenize izin veren özel bir bölümü bu launcher’ın en ilgi çekici özelliklerinden bir tanesi (meraklıları için şirkette gerçekleşen olayları ve duyuruları gösteren bir haber sekmeside mevcut). Fakat modlu Minecraft sürümlerine erişebilmeniz için bir profil yüklemeniz gerektiğinden, modlu Minecraft oynamak için en uygun seçenek klasik launcher değil maalesef. Bir zaman sonra etrafın karışıklığını toparlamak yorucu olabiliyor.

Her türe uygun olan: SKlauncher

Minecraft launcher’ları arasında SKlauncher kendince özel bir yere sahiptir. Windows kullanmanızın yanı sıra Linux veya Macbook kullanıyor olsanız bile SKlauncher’ı hiçbir sorun yaşamadan rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Arayüz konusunda oldukça rahat ve basit bir kullanışa sahip ve bu özelliğinin yanı sıra modern ve şık tasarımı ile de öne çıkmayı başaran SKlauncher, yakın zamanlarda aldığı yeni bir güncelleme ile artık koyu veya açık temalar arasında seçim yapmanıza izin verip göz zevkinize göre bir seçim de yaptırıyor.

Modlu Minecraft severlerin vazgeçilmezi: CurseForge Launcher

Launcher’lar arasında oldukça popüler bir yere sahip olan CurseForge Launcher, özellikle konu modlu Minecraft olunca birçok oyuncunun ilgisini çekiyor. Bunun en büyük sebebi ise launcher’ın kendisinin Minecraft modu konusunda sınırsız bir kaynağa sahip olan CurseForge’un kendisine sahip olması. Modları için kullanılan bu Websitenin launcher’ın kendisine tamamen entegre bir arayüz ile ortaya çıkması CurseForge Launcher’a karşı olan ilgi ve alakanın sebebini de açıklar nitelikte.

Kendi modlarınızı oluşturmak istiyorsanız: GDlauncher

Windows dışında Macbook veya Linux gibi farklı yazılımlarda çalışan başka bir launcher ise GDlauncher. GDlauncher kendi mod paketlerini yapmak isteyenler için oldukça ideal bir launcher. Sahip olduğu uçsuz bucaksız özelleştirebilirliği ve buna yardımcı olacak bir dizi ek paketleri ile GDlauncher tasarım sevenler içinde oldukça ideal. Ayrıca yakın zamanda gelen bir özellik ile arayüz dağınıklığı giderme ve sadece sizin için önemli olan ayrıntıların kalmasına izin veriyor. Bu durumun ne kadar büyük bir karışıklığı ortadan kaldırdığını tahmin edebilirsiniz.

Minecraft ekspertizleri için: MultiMC

Modlarıyla ünlü olan başka bir launcher ise MultiMC. Fakat CurseForge’un aksine MultiMC Macbook ve Linux yazılımları içinde indirilmeye uygun. Fakat MultiMC biraz da Minecraft içinde yoğrulmuş insanlara uygun bir launcher. Minecraft’ın modlarının karmaşıklığında kaybolmadan yolunu bulabilen insanlar için tasarlanan MultiMC, farklı Minecraft sürümleri için farklı profiller açabilme gibi detaylara sahip olmasıyla rahat bir kullanım sağlıyor. Yine de Minecraft konusunda yeniyseniz başlangıç için MultiMC kullanmak kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.

Kullanıcı odaklı launcher'ı ile: TLauncher

2013’deki çıkışından bu yana sürekli popülerleşerek ilerleyen TLauncher, en güçlü ve popüler launcher’lardan bir tanesi. Oyun hissiyatının katlayarak artmasına sebep olan özellikleri sayesinde popülerliğini hala koruyan TLauncher, yüksek performansı, stabil olması ve hızlı çalışması ile her oyuncunun Minecraft launcher’larında en çok aradığı özellikleri bir araya topluyor. TLauncher’ın bu kadar övülmesinin başka bir sebebi ise orijinal tüm Minecraft sürümlerine erişebilen bir launcher olması. Güncel oynadığınız sürümlerden Alfa sürümlerine kadar erişilebilir olması gerçekten takdire şayan.

Sade kullanımı ile: Titan Launcher

Zaman zaman TLauncher ile karıştırılsa da Titan Launcher ve TLauncher birbirlerinden oldukça farklılar. Titan Launcher oldukça başlangıç dostu bir launcher olmasıyla biliniyor. Launcher için premium bir hesaba sahip olmanız gerekmiyor ve kullanım kolaylığı ve sade arayüzü ise Titan Launcher’ın güçlü yanlarından biri. Oldukça küçük boyutlarda olmasının yanı sıra modlarada oldukça elverişli.

Kendine özgü paketler barındıran: ATLauncher

Kendine özgü özellikleri karşımıza çıkan ATLauncher taşınabilirlik ve arayüz dosyalarının desteği açısından biraz MultiMC’ye benziyor. Fakat aralarındaki en temel fark etkin Microsoft desteği ile başlıyor. Bu durum Microsoft hesabınız olmadan bile aktif bir şekilde işinizi halledebilmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda ATLauncher’a özgü “Özellikle Paketleri” bölümünde bu uygulamayı kullanan birçok insanın aktif bir şekilde yaptığı modlar ile farklı tatları da deneyimleyebilirsiniz.

Az ama öz işlevi ile: Launcher Fenix

Launcher Fenix yukarıda bahsi geçen launcher’lara kıyasla biraz daha az popüler diyebiliriz. Fakat yinede sahip olduğu performans kesinlikle bu listede olmayı hak ediyor. Launcher Fenix hem premium hemde normal hesaplar için aynı yolu uyguluyor. Bunun yanı sıra normal Minecraft Launcher’ının sahip olmadığı ek araçlara sahip olması, kullanıcı memnuniyeti açısından olumlu yönde gelişmelere sebep oluyor.

Yüksek performans sağlayan: Shiginima Launcher

Shiginima launcher kesinlikle bu listede olmayı hak eden bir uygulama. Launcher’ın oldukça hafif olması bir kenara içerisinde kaybolabileceğiniz bir mod listesini de yanında getiriyor. Fakat Shiginima’nın gerçek gücü oyun esnasında sağladığı performans artışında yatıyor. Sonuç olarak modlardan ve her şeyden önce stabil ve rahat bir şekilde Minecraft’ı oynayabilmeniz gerekiyor. Ayrıca Shiginima resmi bir launcher olmadığı için premiumdan çok normal hesaplar için elverişli olduğunu belirtmekte gerekiyor.