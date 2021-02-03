EA CEO'sundan Battlefield 6'ya Yönelik Açıklamalar

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, üzerinde çalıştıkları Battlefield 6 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyunun bahar aylarında ortaya çıkabileceğini söyleyen Wilson, Battlefield 6 ile bugüne kadar görülmemiş çok oyuncu desteği sunulacağını duyurdu.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Electronic Arts, uzunca bir süredir yeni bir "Battlefield" oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin "Battlefield 6" ismiyle piyasaya süreceği bu oyun, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Oyunla ilgili hala pek çok bilinmez olsa da Electronic Arts, düzenlediği bir toplantı kapsamında yaklaşmakta olan oyunuyla ilgili bazı yeni bilgiler verdi.

Oyunseverler, Battlefield serisi ile ilk kez 2002 yılında tanıştılar. Yıllar içerisinde pek çok savaş konusuyla hayatımıza giren oyun, en son 2018 yılında Battlefield 5 ismiyle yayınlanmış, Battlefield 1'in devamı niteliğindeydi. Yeni oyunun konusu ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor olsa da Electronic Arts'a göre bu oyun, bugüne kadar görülmemiş bir topyekun savaş moduna sahip olacak.

Battlefield 6, her zamankinden çok daha fazla sayıda oyuncu desteği sunacak

Electronic Arts, Battlefield 1'in çevrimiçi çok oyunculu modunda maksimum 64 oyuncuya destek veriyordu. Ancak yapılan açıklamalar, bu durumun Battlefield 6'da değişeceğini gözler önüne seriyor. Ancak Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamalar, yeni oyundaki maksimum oyuncu sayısının kaç olacağına değinmiyor.

Wilson'a göre Battlefield 6, bugüne kadarki görülmemiş çevrimiçi oyuncu sayısı ile benzersiz bir savaş deneyimi sunacak. Yeni nesil oyun konsollarının sahip olduğu tüm yeniliklere destek verecek oyun, PC oyuncuları için de iddialı bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca oyun için daha öncelerde yılsonu denmiş olsa da Wilson'un yeni açıklamaları, Battlefield 6'nın ilkbaharda bir şekilde ortaya çıkacağını gösteriyor. Şirket ya Battlefield 6 için açık beta sezonu başlatacak ve bu oyunun oyunseverlerle buluşmasını sağlayacak ya da oyunun kararlı sürümünü erkenden piyasaya sürecek.