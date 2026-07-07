Beşiktaş'ta telefon tamiri yaptırmadan önce servis deneyimi, kullanılan parça kalitesi ve garanti süresi gibi kriterleri değerlendirmek büyük önem taşır. Bu rehberde ekran değişiminden batarya yenilemeye, şarj soketi ve anakart onarımından Face ID sorunlarına kadar en sık talep edilen hizmetleri sunan teknik servisleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları bir araya getirdik.

Akıllı telefonlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, yaşanan ekran kırıkları, batarya problemleri, şarj soketi arızaları ve yazılımsal sorunlar kullanıcıları hızlı ve güvenilir teknik servis arayışına yönlendiriyor. İstanbul'un en hareketli ilçelerinden biri olan Beşiktaş, telefon tamiri konusunda çok sayıda teknik servis seçeneğine sahip olsa da doğru işletmeyi seçmek her zaman kolay olmayabiliyor.

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Kaliteli yedek parça kullanımı, garanti süresi, uzman teknik ekip ve hızlı teslimat gibi kriterler, telefon tamirinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu rehberde, müşteri memnuniyeti, hizmet çeşitliliği ve teknik yeterlilikleriyle öne çıkan Beşiktaş'taki en iyi telefon tamiri yapan yerleri bir araya getirdik. Böylece cihazınızı güvenle teslim edebileceğiniz servisleri daha kolay karşılaştırabilirsiniz.

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Beşiktaş'ta Telefon Tamiri: Yetkili mi, Özel Servis mi? - 2026

Apple ve Samsung Yetkili Servis ile Özel Servis Fiyat Karşılaştırması

Apple ve Samsung yetkili servisleri, orijinal parça kullanımı ve üretici garantisinin korunması avantajlarını sunarken, fiyatları özel servislere göre genellikle daha yüksektir. Örneğin Apple'ın bazı güncel iPhone modellerinde ekran değişim ücretleri 15.000 TL ile 20.000 TL'nin üzerine çıkabilmektedir.

Özel servislerde ise aynı işlemler çoğu zaman daha uygun fiyatlarla yapılabilir ve onarım süresi daha kısa olabilir. Ancak kullanılan parçaların kalitesi, garanti kapsamı ve teknik uzmanlık seviyesi işletmeden işletmeye değişiklik gösterebildiği için servis seçimi yaparken müşteri yorumları ve garanti koşulları mutlaka incelenmelidir. Yetkili servisler güvenlik ve uzun vadeli kullanım açısından öne çıkarken, özel servisler bütçe dostu çözümler arayan kullanıcılar tarafından daha sık tercih edilmektedir.

Orijinal vs Muadil Parça: Beşiktaş'ta Doğru Tercih Hangisi?

Telefon tamirinde en sık karşılaşılan sorulardan biri, cihazda orijinal mi yoksa muadil parça mı kullanılması gerektiğidir. Orijinal parçalar üretici standartlarına birebir uygun olarak üretilirken, muadil parçalar benzer işlevi daha uygun maliyetle sunan alternatif ürünlerdir. Bu nedenle fiyat ve performans arasında bir denge kurmak isteyen kullanıcılar için her iki seçeneğin de avantajları bulunur.

Beşiktaş'ın En İyi Telefon Tamiri Yapan Yerleri - 2026

Beşiktaş Çarşı İçinde Aynı Gün Tamir Yapan Servisler

**Telefon Arts **

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Model Bazlı Telefon Tamir Fiyatları - Beşiktaş 2026

iPhone 11, 12 ve 13 Ekran ve Batarya Tamir Fiyatları

iPhone 11, 12 ve 13 modellerinde ekran ve batarya değişim ücretleri; kullanılan parçanın kalitesine, servis türüne (yetkili servis veya özel servis) ve cihaz modeline göre değişiklik göstermektedir. Yetkili servislerde ekran değişimi iPhone 11 için yaklaşık 10.000 TL'den başlarken, iPhone 13 serisinde 15.000 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Batarya değişimi ise yetkili servislerde genellikle 4.500-5.000 TL bandındadır. Özel servislerde ise yüksek kaliteli ekran değişimleri ortalama 4.000-8.500 TL, batarya değişimleri ise 1.500-3.000 TL arasında sunulmaktadır.

Samsung Galaxy S ve A Serisi Tamir Maliyetleri

Samsung Galaxy S ve A Serisi telefonlarda tamir maliyetleri modelin segmentine göre ciddi farklılık gösterebilir. Galaxy S Serisi'nde kullanılan AMOLED ve yüksek yenileme hızlı ekranlar nedeniyle ekran değişim ücretleri genellikle daha yüksektir; amiral gemisi modellerde ekran değişimi 8.000 TL ile 20.000 TL+ seviyelerine ulaşabilmektedir. Galaxy A Serisi'nde ise ekran değişimleri modeline bağlı olarak çoğunlukla 2.500 TL ile 8.000 TL arasında değişmektedir.

Telefon Tamirine Göndermeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Tamir Garantiyi Etkiler mi? Beşiktaş'taki Servislerin Garanti Politikası

Telefon tamiri yaptırmak her zaman cihaz garantisinin tamamen sona erdiği anlamına gelmez. Yetkili servislerde gerçekleştirilen ekran, batarya veya diğer donanım değişimleri üretici garantisini korurken, işlem yapılan parça için ayrıca servis garantisi de sunulur. Özel servislerde yapılan onarımlarda ise cihazın kalan üretici garantisi etkilenebilir; özellikle orijinal olmayan parça kullanımı veya yetkisiz müdahaleler garanti kapsamı dışında kalmanıza neden olabilir.

Face ID ve Parmak İzi Tamirden Sonra Çalışmaya Devam Eder mi?

Face ID ve parmak izi okuyucusunun tamir sonrasında çalışmaya devam edip etmeyeceği, yapılan işlemin türüne ve kullanılan parçaların kalitesine bağlıdır. Özellikle iPhone modellerinde Face ID sistemi, cihazın anakartıyla eşleştirilmiş özel bileşenlerden oluştuğu için hatalı ekran değişimi veya sensörlere zarar verilmesi durumunda çalışmayabilir. Benzer şekilde Touch ID sensörleri de güvenlik nedeniyle cihaza özel olarak tanımlandığından, home tuşunun değişmesi halinde parmak izi özelliği devre dışı kalabilir.

Beşiktaş Telefon Tamiri Hakkında Merak Edilenler

Beşiktaş'ta Telefon Tamiri Kaç Dakika Sürer?

Ekran ve batarya değişimi gibi işlemler genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında tamamlanırken, anakart ve sıvı teması onarımları 1-3 gün sürebilir.

Tamirde Garanti Veriliyor mu? Kaç Ay?

Kaliteli teknik servislerin çoğu ekran, batarya ve parça değişimlerinde 3 ila 12 ay arasında garanti sunar. Bazı servislerde pil değişimi için daha uzun garanti süreleri verilebilmektedir.

Beşiktaş'ta En Ucuz Telefon Tamiri Nerede Yapılır?

En ucuz tamir hizmeti her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Fiyat karşılaştırması yaparken kullanılan parçanın kalitesine, garanti süresine ve servis deneyimine dikkat etmek daha doğru bir tercih olacaktır.