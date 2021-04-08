Türkiye'nin en ünlü şovmenlerinden Beyazıt Öztürk, yıllar boyunca devam ettirdiği Beyaz Show ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Programın özlendiğini söyleyen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceğini, bunun 2021 yılı içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

İlk kez 1996 yılında yayınlanan ve geçtiğimiz yıllara kadar da devam eden Türkiye'nin en uzun soluklu talk show programlarından Beyaz Show, önümüzdeki aylarda yeniden aramıza dönüyor. Beyazıt Öztürk tarafından yapılan açıklamalara göre Beyaz Show, 2021 yılı içinde ekranlara geri dönecek. Ancak Beyaz Show hayranlarının, bir süre daha beklemek zorunda olduklarını şimdiden söyleyebilirsiniz.

1996 yılından 2018 yılına kadar cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show, edinilen bilgilere göre Kanal D'nin el değiştirmesi üzerine yayından kaldırılmıştı. Yeni kanal sahiplerinin Beyazıt Öztürk'e ulaşarak farklı bir program önerisinde bulunduğu ancak ünlü ismin bu teklifi elinin tersiyle ittiği yazılıp çizilmişti. Beyazıt Öztürk, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamalarda ise kanal ismi vermedi.

"Beyaz Show özlendi"

Aracında hareket halindeyken basın mensuplarına yakalanan ve tabiri caizse ayak üstü açıklamalarda bulunan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un özlendiğini ifade etti. Bunun üzerine "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" cümlesini kuran ünlü şovmen, Beyaz Show'un ne zaman başlayacağına dair en net açıklamayı da yapmış oldu.

Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Beyazıt Öztürk'ün muhtemelen iki seçenek üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi, geleneği bozmamak adına geçmişi bir kenara bırakarak Kanal D'ye dönmek olacaktır. İkinci seçenek ise Acun Ilıcalı ile çok yakın olan şovmenin, Beyaz Show'u Exxen'de yayınlayabilecek olma ihtimali. Ancak bunları konuşmak için henüz çok erken.