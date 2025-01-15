Bir süredir sessiz sedasız geliştirilmeye devam edilen Black State'ten yeni oynanış videosu yayınlandı.

Türk oyun dünyasından büyük bir yapım geliyor. Bağımsız geliştirici Motion Blur’un merakla beklenen oyunu Black State, yeni oynanış görüntüleriyle heyecanımızı daha da artırmayı başardı.

Metal Gear Solid serisinden ilham aldığı net bir şekilde görülen oyun, gizlilik ve aksiyon odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Black State, grafik noktasında sınırları zorluyor. Motion Blur, özel olarak geliştirdikleri bir grafik işleme hattı sayesinde “olağanüstü görseller ve inanılmaz optimizasyon” vadettiklerini belirtiyor.

Black State yeni oynanış videosu

Black State, NVIDIA’nın DLSS 4 Multi-Frame Generation teknolojisini destekleyen ilk oyunlardan biri olacak. Bu özellik, yeni RTX 50 serisi ekran kartlarında oyunun akıcı ve kusursuz bir deneyim sunmasını sağlayacak.

Oyun, gizemli bir bilim insanı grubunun yönlendirdiği bir görevi temel alıyor. Oyuncular, hiçbir yükleme ekranı olmadan seviyeler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecekler. Motion Blur’a göre bu tasarım, oyuncuların hangi kapının neye açılacağını asla bilememesi sayesinde sürekli bir heyecan ve tehlike hissi yaratacak.

Black State ayrıca oyunculara geniş bir silah yelpazesi ve taktiksel araçlar sunuyor. Tabancalardan tüfeklere, patlayıcı cihazlardan yakın dövüş tekniklerine kadar birçok seçenek mevcut. Ayrıca oyunda yüzden fazla sinematik öldürme hareketi bulunuyor.

Peki siz Black State'i bekliyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.