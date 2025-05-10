Bu içeriğimizde tam 14 yıl öncesine dönüyoruz ve o dönemin özellikle tasarımıyla hafızalara kazınan akıllı telefonlarından BlackBerry Torch’u yeniden hatırlıyoruz.

2010’da piyasaya sürülen BlackBerry Torch, hem dokunmatik ekran hem de fiziksel klavyeyi bir araya getiren iddialı bir tasarıma sahipti.

Her ne kadar iPhone o yılların favorisi olsa bile, Torch da fiziksel klavye seven kullanıcılar için iyi bir alternatif olmayı başarmıştı. Peki Blackberry Torch bundan tam 14 yıl önce hangi özellikleri sunuyordu?

3.2 inç dokunmatik ekran

3.2 inç'lik boyutla piyasaya sürülen Blackberry Torch’un ekranı, 360x480 piksellik çözünürlük sunuyordu. Torch’un TFT özellikli dokunmatik ekranı, 16 milyon renk seçeneğine de sahipti.

QWERTY klavye

BlackBerry Torch’un içeriğin başında da bahsettiğimiz gibi en dikkat çeken özelliklerinden biri fiziksel klavyesiydi. Kızaklı yapısı sayesinde kullanıcılarına QWERTY klavye seçeneğini de sunan Torch’un bu klavyesi arka aydınlatmaya da sahipti.

5 MP arka kamera

BlackBerry Torch, 5 megapiksellik bir arka kamerayla geliyordu. Her ne kadar kamera noktasında iPhone 4 ve android tarafındaki rakiplerinden geri kalsa bile bir iş telefonu için yeterli denebilecek düzeyde bir kamerası vardı. Telefonun ön kamerası ise bulunmuyordu.

1300 mAh batarya

1300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip Torch’un bu bataryası, şimdilerde pek görmediğimiz çıkarabilir bir yapıya sahipti. 1300 mAh, 5 saat konuşma, 432 saat bekleme süresi sağlıyordu.

512 MB’lik ram kapasitesi

600 MHz ARM 11 işlemci ile gelen Torch’un 512 MB’lik bir ram kapasitesi vardı. Telefonun hafızası ise yalnızca 4 GB’dı. Ancak hafıza kartı ile 32 GB'a kadar artırılabiliyordu.

Peki siz hiç Blackberry Torch’u kullanma ya da inceleme fırsatı buldunuz mu? Sizce nasıl bir telefondu?

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