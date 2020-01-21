Hollanda, Düşen THY Uçağıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi

New York Times gazetesi, 2009 yılında Amsterdam'a düşen Türk Hava Yolları uçağıyla ilgili ses getiren iddialar ortaya atmıştı. Gazeteye göre ABD, Boeing uçağındaki tasarım hatalarını saklı tutmaları için Hollandalı yetkililere baskı yapmıştı. Hollanda, bu iddialara ilk kez yanıt verdi.

Bildiğiniz üzere 2009 yılının şubat ayında Boeing 737-800 tipi Türk Hava Yolları uçağı, Amsterdam’ın Schiphol Havalimanı’na inerken yere çakılmıştı. Kazaya dair soruşturmaları yürüten Hollanda Güvenlik Kurulu (OVV) eski başkanı Pieter van Vollenhoven, New York Times’ta çıkan ‘gerçeği saklamaları için ABD’nin baskı yaptığı’ iddiasına, katıldığı bir radyo programında cevap verdi.

25 Şubat 2009 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaşanan uçak kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 120 kişi yaralanmıştı. Pieter van Vollenhoven, araştırmayı yürüten konseyin sürekli olarak baskı altında olduğunu belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Eleştiriler ve baskılar daima vardı. Bunun sebebi de gerçeklerin pek sevilmiyor olması fakat öne sürülen ABD iddialarının konuyla hiçbir ilgisi yoktu. Bağımsızlığımıza her zaman büyük önem verdik.”

Hollanda, ABD’nin baskısı üzerine gerçekleri gizlediği iddiasını reddetti:

BBC’den elde edilen bilgilere göre Hollanda Güvenlik Kurulu'nun eski başkanı, meydana gelen uçak kazasında Boeing şirketinin mi yoksa pilotların mı sorumlu olduğu sorusuna da şu şekilde cevap verdi: “Boeing şirketi de Türk Hava Yolları da uçaklarda yükseklik ölçen cihaz olan altimetrelerdeki sorunun farkındaydı. Uçaklardaki bu sorun, daha önceden iki farklı uçuşta da kendini göstermişti.”

Hollandalı yetkililerin tuttuğu raporlar, uçak kazasının yalnızca pilotlardan kaynaklandığını belirtiyordu ancak ABD’nin önde gelen gazetelerinden biri olan New York Times, meydana gelen uçak kazasının sorumlusunun yalnızca pilotlar olmadığını; uçağın ‘riskli bir tasarıma’ sahip olması ve ‘hatalı güvenlik değerlendirmelerinden’ geçmesi sebebiyle üretici firmanın da sorumlu olduğunu belirtti. Bunun üzerine Hollandalı yetkililerin de ABD’den gelen baskılar sebebiyle Boeing’deki hataları sakladığı iddiası ortaya atıldı.

New York Times; Boeing ve ABD'li yetkililerin Hollandalı yetkililere baskı yaptığını ve kazadaki hataları saklamaya zorladığını yazdı. Buna ek olarak New York Times'ın haberinde yer alan bir başka bilgiye göre Amsterdam’da yaşanan kazanın ardından Endonezya ve Etiyopya uçaklarının da kaza yapmış olma sebebi, uçaklardaki sorunların giderilmemiş olmasıydı.