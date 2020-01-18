Boeing 737 Max Uçağında Yeni Bir Sorun Daha Ortaya Çıktı

Çeşitli büyük kazalara neden olduktan sonra hizmetten geçici olarak çekilen Boeing 737 Max'in iyileştirme süreci sürerken uçağın kontrol sistemine dair yeni bir sorun keşfedildi. Ortaya çıkan bu aksaklıklar nedeniyle uçağın tekrardan göklere dönmesi için biraz daha zaman gerekebilir.

Yolcu uçağı üreticisi Boeing, 737 Max adlı yasaklı uçağında yeni bir yazılım hatasıyla karşılaştı. Keşfedilen hata nedeniyle üzerinde daha çok çalışılması gereken uçak, görünüşe göre verdiği hizmete daha geç tarihlerde dönüş yapacak.

Boeing’in en çok satan uçağı, uçuş kontrol sisteminden kaynaklanan iki büyük kazadan sonra 13 Mart’ta kullanımdan alınmıştı. Ortaya çıkan hatayı ABD Federal Havacılık Yönetimi’ne (FAA) bildiren şirket aynı zamanda müşteri ve tedarikçilerini de uyardı.

Uçağın tekrar uçuşa başlaması zaman alabilir

Hata hakkında bilgiye sahip ancak yetkili olmayan bir kişinin açıklamalarına göre sorun, uçağın yazılımının doğru veri alıp almadığına dair yaptığı sağlamanın sorunlu olmasından kaynaklanıyor. Bu durum sistem ilk başlatıldığında ortaya çıkıyor. Sorunun çözülmesi için gerekenlerin yapıldığını, FAA ile iletişim halinde olunduğunu, müşteri ve tedarikçilerin gelişmelerden haberdar edildiğini belirten üretici Boeing, 737 Max’in bütün güvenlik gereksinimlere sahip olarak en kısa zamanda hizmete devam etmesini amaçlıyor.

Sorunlu ve yasaklı uçak 737 Max, Boeing’i milyarlarca dolarlık zarara uğratıyor. Sorunun çözülmesinin ne kadar zaman alacağı bilinmiyor. Hava taşıtlarının yazılım sistemleri, tüketici ürünlerinin gerektirdiğinden daha yüksek kontrol ve onaylar gerektiriyor. Ancak sistemdeki hata küçük çaplı ve yazılıma dair diğer çalışmalardan daha basit olabilir. Bu nedenle uçağın tekrar hizmete başlaması çok fazla zaman almayabilir.

Kazalar nasıl gerçekleşti?

Lion Air havayolu şirketinin 29 Ekim 2018 tarihindeki ve Ethiopian Airlines’ın 10 Mart 2019 tarihindeki büyük 737 Max kazaları, uçağın hizmetten alınmasına neden olan kazalardı. İki kaza da ‘Maneuvering Characteristics Augmentation System’ adı verilen sistemdeki bir sorundan meydana geldi. Sistem, uçakları dalış yapmaya zorladı. Pilotlar kısa bir süre için kontrolü ellerine alsalar da uçaklar eninde sonunda dalış gerçekleştirip kaza yaptı.

Bu sorunun üzerinde bir yıldan fazla süredir çalışan Boeing, yeni keşfettiği uçuş kontrol sorunu ve elektrik hatlarının kısa devre yapabilmesi sorununu da çözmek için sürece ekledi. Yeni sorunlar uçağın uzun süredir geliştirme aşamasında olmasının en büyük sebebi.