Bornova’da araç multimedya sistemi yaptırmayı planlayan sürücüler için doğru işletmeyi seçmek oldukça önemlidir. Bu rehberde Apple CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası, navigasyon ve ses sistemi kurulumu gibi hizmetler sunan firmalar hakkında genel bilgiler ve seçim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar yer alıyor.

Araç multimedya sistemleri, günümüzde sürüş deneyimini geliştiren en önemli teknolojik yükseltmeler arasında bulunuyor. Özellikle Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyonları sayesinde sürücüler; navigasyon, müzik ve iletişim uygulamalarını araç ekranı üzerinden güvenli şekilde kullanabiliyor. Bu nedenle birçok araç sahibi, fabrika çıkışı sistemlerini daha gelişmiş çözümlerle yenilemeyi tercih ediyor.

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İzmir’in en yoğun ve gelişmiş ilçelerinden biri olan Bornova, araç elektroniği ve multimedya sistemleri konusunda geniş hizmet seçenekleri sunuyor. Bölgede faaliyet gösteren işletmeler; multimedya ekran montajı, geri görüş kamerası kurulumu, ses sistemi yükseltmeleri ve çeşitli araç içi teknoloji çözümleri sağlıyor. Ancak uzun ömürlü ve sorunsuz bir kullanım için ürün kalitesi, montaj deneyimi ve satış sonrası destek gibi kriterlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

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Bornova'da Araç Multimedya Sistemi: Neden Yükseltime Yapılmalı? - 2026

Orijinal Fabrika Ekranı mı, Aftermarket Multimedya mı? Karşılaştırma

Orijinal fabrika ekranları, araçla tam uyumlu çalışmaları ve üretici standartlarını korumalarıyla öne çıkar. Aftermarket multimedya sistemleri ise daha büyük ekranlar, Apple CarPlay, Android Auto, gelişmiş navigasyon ve uygulama desteği gibi ek özellikler sunabilir. Doğru ürün ve profesyonel montaj tercih edildiğinde aftermarket çözümler, birçok araçta fabrika çıkışı sistemlere göre daha zengin bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Android Auto ve Apple CarPlay: Bornova'da Kurulum Süreci

Android Auto ve Apple CarPlay kurulumu için öncelikle aracın veya tercih edilen multimedya sisteminin bu teknolojileri desteklemesi gerekir. Bornova'daki araç multimedya merkezlerinde kurulum işlemi genellikle telefonun sisteme entegrasyonu, gerekli bağlantıların yapılması ve yazılım ayarlarının tamamlanmasıyla gerçekleştirilir. Kurulum sonrasında navigasyon, müzik, arama ve mesajlaşma uygulamaları araç ekranı üzerinden kolayca kullanılabilir. Genellikle işlem birkaç saat içinde tamamlanır ve aynı gün teslimat yapılabilir.

Bornova'da Araç Multimedya Yapan En İyi Yerler - 2026

Bornova Oto Aksesuar

0544 346 85 83

Android multimedya ekran montajı, geri görüş kamerası, araç içi ses sistemleri ve oto aksesuar uygulamaları yapıyor. Birçok marka ve modele özel multimedya çözümleri sunuyor.

Avgo Shop Araç OEM Ses ve Görüntü Sistemleri

0546 621 12 44

OEM multimedya sistemleri, Apple CarPlay, Android Auto, geri görüş kamerası ve araç içi görüntü sistemleri üzerine hizmet veriyor. Fabrika çıkışlı sistemlerin yükseltilmesine odaklanıyor.

Mylife Sound & Ses Sistemleri

0543 967 35 36

Araç ses sistemleri, multimedya ekran montajı, amfi ve hoparlör uygulamaları gerçekleştiriyor. Premium ses yükseltme projelerinde tercih edilen işletmelerden biri.

Sound 35 Car Audio

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0505 801 32 19

Android ekranlar, oto ses sistemleri, subwoofer ve amfi montajı yapıyor. Araç içi eğlence sistemleri konusunda kapsamlı hizmet sunuyor.

Bornova ve Çevresinde Multimedya Kurulumu Yapan Güvenilir Ustalar

Ad Music

0535 956 26 93

Oto teyp, multimedya ekran, geri görüş kamerası ve ses sistemi montajları gerçekleştiriyor. Yerli ve ithal birçok araç markasına uygun çözümler sağlıyor.

İMTEKNO Elektronik - Ses ve Görüntü Sistemleri

0507 718 02 20

Araç içi görüntü sistemleri, kamera sistemleri ve multimedya entegrasyonları yapıyor. Elektronik altyapı ve montaj çözümleriyle öne çıkıyor.

Has-al Elektronik

0232 433 67 99

Oto teyp, ses sistemleri ve elektronik ekipmanların tamir ve montaj hizmetlerini veriyor. Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde deneyimli işletmeler arasında yer alıyor.

Konak ve Karşıyaka'da Araç Ekranı Takan Servisler

LKM Elektronik

0552 244 04 44

Araç elektroniği, multimedya bağlantıları ve çeşitli elektronik donanımların kurulumu konusunda hizmet veriyor. Özellikle arıza tespiti ve sistem entegrasyonlarında tercih ediliyor.

Uydu ve Oto Ses Sistemi Tamir Montaj

Araç ses sistemleri, multimedya ekipmanları ve oto elektronik ürünlerinin montaj ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Özellikle tamir ve yenileme işlemleri üzerine çalışıyor.

Multimedya Dünyası İzmir

0552 601 99 99

Android multimedya ekranlar, CarPlay sistemleri, araç kameraları ve çeşitli araç içi teknoloji ürünleri satışı ve kurulumu yapıyor. İzmir genelinde tanınan multimedya firmalarından biri.

Carvocal İzmir

0533 583 92 94

Araçlara özel multimedya ekranlar, geri görüş sistemleri, navigasyon çözümleri ve ses sistemleri sunuyor. Özellikle yeni nesil araç teknolojileri üzerine yoğunlaşıyor.

Bornova'da Marka Bazlı (BMW, Mercedes, Toyota) Multimedya Çözümleri

Multimedya Diyarı

0531 862 20 30

Android ekran dönüşümleri, Apple CarPlay, Android Auto ve araç içi eğlence sistemleri montajı gerçekleştiriyor. Birçok marka için özel multimedya paketleri sunuyor.

Has-al Elektronik

0232 433 67 99

Oto teyp, ses sistemleri ve elektronik ekipmanların tamir ve montaj hizmetlerini veriyor. Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde deneyimli işletmeler arasında yer alıyor.

Carvocal İzmir

0533 583 92 94

Araçlara özel multimedya ekranlar, geri görüş sistemleri, navigasyon çözümleri ve ses sistemleri sunuyor. Özellikle yeni nesil araç teknolojileri üzerine yoğunlaşıyor.

Araç Multimedya Seçimi: Hangi Marka ve Model Önerilir? - 2026

Pioneer, Sony ve Alpine: Bornova'da Bulunan Popüler Markalar

Pioneer, Sony ve Alpine; araç multimedya sistemleri denildiğinde en çok tercih edilen markalar arasında yer alır. Gelişmiş ses kalitesi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile bu markalar Bornova'daki birçok araç elektroniği merkezinde sürücülere farklı bütçelere uygun seçenekler sunmaktadır.

DSP ve Amplifikatör Entegrasyonu: Ses Kalitesini Artırma

DSP (Dijital Ses İşlemcisi) ve amplifikatör entegrasyonu, araç içindeki ses sisteminin daha güçlü, dengeli ve net çalışmasını sağlar. Özellikle kaliteli hoparlörlerle birlikte kullanıldığında müzik deneyimini önemli ölçüde iyileştirerek profesyonel seviyeye yakın bir ses performansı elde edilmesine yardımcı olur.

SSS: Bornova Araç Multimedya Kurulumu Hakkında

Multimedya Taktırmak Araç Garantisini Etkiler mi?

Profesyonel şekilde yapılan ve aracın orijinal tesisatına zarar vermeyen multimedya montajları genellikle garanti sorununa yol açmaz. Ancak hatalı montajdan kaynaklanan elektriksel arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilebilir.

Kurulum Kaç Saatte Tamamlanır?

Standart bir multimedya sistemi kurulumu çoğu araçta ortalama 2 ila 4 saat sürer. Geri görüş kamerası, 360 derece kamera veya ses sistemi entegrasyonu gibi ek işlemler süreyi uzatabilir.

Bornova'da Aynı Gün Multimedya Kurulumu Yapan Yerler Var mı?

Evet, Bornova'daki birçok araç multimedya ve oto elektronik servisi, stokta bulunan ürünler için aynı gün kurulum hizmeti sunmaktadır. Önceden randevu alınması, işlemin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir.