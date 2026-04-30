İddia: Bosch, Bursa Fabrikasından 1400 Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor!

Türkiye otomotiv sektörünün önemli isimlerinden olan Bosch'un Bursa fabrikasında toplu işten çıkarma yapılacağı iddia edildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa’dan bugün herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İlk olarak Bursa Tanık Gazetesi tarafından paylaşılan iddiaya göre sektörün en önemli tedarikçilerinden biri olan Bosch’un devasa bir işten çıkarma yapmayı planlıyor.

İddiaya göre bu kapsamda dev şirket, toplamda 1400 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. 2027 sonuna kadar 1150 mavi yaka, 2030 sonuna kadar ise 250 beyaz yaka çalışan ile yolların ayrılacağı belirtilmiş.

Artan maliyetler ve sektörde daralma nedeniyle küçülmeye gidileceği söyleniyor

Habere göre Bosch, bu kararı artan maliyetler ve sektörde yaşanan daralma nedeniyle aldı. Bosch’un Bursa fabrikasında toplamda 5 bin mavi yaka, 900 beyaz yaka çalışanı bulunuyordu. 1400 kişilik işten çıkarma da çalışanların %23’ünden fazlasıyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor.

Henüz resmî bir açıklama olmadığını, bunun şimdilik bir iddia olduğunu belirtelim. O yüzden kesin doğru diyemeyiz. Şirketin Türkiye’deki hamlesinin küresel yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğu da aktarılmış. Enerjiden hammaddeye kadar birçok alanda artan maliyetler, üretim giderlerindeki yükseliş, küresel anlamda etkili olan ekonomik olumsuzların tümünün şirketi etkilediği gelen bilgiler arasında. Nisan ortasında şirketin yaptığı bir açıklamada da bu nedenlerden dolayı global olarak 13 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı ifade edilmişti.

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

SpaceX, ABD Tarihinin En Büyük Silah Programına Dahil Oldu

Bir Türk Kadınının Kurduğu Şirket, Nasıl Dünyaca Ünlü Bir Konuma Yerleşti? İşte Insider’ın Hikâyesi...

Bir Türk Kadınının Kurduğu Şirket, Nasıl Dünyaca Ünlü Bir Konuma Yerleşti? İşte Insider’ın Hikâyesi...

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

İkonik Ekran Kartı Şirketi GALAX Kapandı

İkonik Ekran Kartı Şirketi GALAX Kapandı

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

