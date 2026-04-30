Türkiye otomotiv sektörünün önemli isimlerinden olan Bosch'un Bursa fabrikasında toplu işten çıkarma yapılacağı iddia edildi.

Türkiye’de otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa’dan bugün herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İlk olarak Bursa Tanık Gazetesi tarafından paylaşılan iddiaya göre sektörün en önemli tedarikçilerinden biri olan Bosch’un devasa bir işten çıkarma yapmayı planlıyor.

İddiaya göre bu kapsamda dev şirket, toplamda 1400 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. 2027 sonuna kadar 1150 mavi yaka, 2030 sonuna kadar ise 250 beyaz yaka çalışan ile yolların ayrılacağı belirtilmiş.

Artan maliyetler ve sektörde daralma nedeniyle küçülmeye gidileceği söyleniyor

Habere göre Bosch, bu kararı artan maliyetler ve sektörde yaşanan daralma nedeniyle aldı. Bosch’un Bursa fabrikasında toplamda 5 bin mavi yaka, 900 beyaz yaka çalışanı bulunuyordu. 1400 kişilik işten çıkarma da çalışanların %23’ünden fazlasıyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor.

Henüz resmî bir açıklama olmadığını, bunun şimdilik bir iddia olduğunu belirtelim. O yüzden kesin doğru diyemeyiz. Şirketin Türkiye’deki hamlesinin küresel yeniden yapılanma sürecinin parçası olduğu da aktarılmış. Enerjiden hammaddeye kadar birçok alanda artan maliyetler, üretim giderlerindeki yükseliş, küresel anlamda etkili olan ekonomik olumsuzların tümünün şirketi etkilediği gelen bilgiler arasında. Nisan ortasında şirketin yaptığı bir açıklamada da bu nedenlerden dolayı global olarak 13 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı ifade edilmişti.