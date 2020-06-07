Kripto para ve blockchain odaklı web tarayıcısı Brave'in Binance gibi sitelerin yönlendirme linklerine referans bağlantılar eklediği ortaya çıktı. Bu hatanın düzeltildiğini söyleyen şirket CEO'su Brendan Eich, referans linklerin üçüncü taraflara hiçbir kullanıcı verisi aktarmadığını da vurguladı.

Açık kaynak kodlu ücretsiz web tarayıcısı Brave, kendini tanıtırken her zaman gizlilik, güvenlik ve reklam engelleme gibi özelliklerini ön plana çıkarır. Şirketin ayrıca Basic Attention Token adında kendine ait bir kripto para birimi de var. Bu nedenle kripto paralara ilgi duyanların favorisi olan Brave, Blockchain dünyasının da sevilen platformları arasında yer alıyor.

Tüm bu vaatlere rağmen geçmişi pek de temiz olmayan tarayıcı şirketinin bu kez de kullanıcı bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi. Cryptonator isimli bir kullanıcının iddialarına göre Brave, ‘Binance’ kripto borsasına gitmeye çalışırsanız yazdığınız Binance bağlantısına müdahale ediyor ve kendi bağlı kuruluş koduyla otomatik olarak dolduruyor.

Brave, yönlendirme linklerine referans bağlantılar ekliyor:

Brave, bağlı kuruluş pazarlamasını sık sık kullanan bir şirket. Hatta bu yılın mart ayında yasal olarak gerekli belgeler olmadan satış ortaklığı yaparken yakalanmıştı. Şirket, şimdi de pek çok coin alım-satım sitesine referans bağlantılar eklemekle eleştiriliyor. Hatta Coibase’in açılış sayfası kullanıcıları “Brave Software International sizi Coinbase’i denemeye davet etti!” şeklinde karşılıyor ve Brave’den yapılan aramalar direkt Brave’in linkiyle yönlendiriliyor.

Brave’in referans kimlik eklediği siteler arasında binance.us, coinbase.com, ledger.com ve trezor.io gibi siteler bulunuyor. Bu sitelerin yanı sıra ‘bitcoin’, ‘btc’, ‘ethereum’, ‘eth’, ‘litecoin’, ‘ltc’ veya ‘bnb’ gibi kelimelere de referanslar eklendiği söyleniyor.

Konu hakkında konuşan Brave kurucu ortağı ve CEO’su Brendan Eich, referans bağlantılarının ilgili kuruluşlara herhangi bir kullanıcı verisi aktarmadığını ancak yine de olmaması gereken bir hata olduğunu söyleyerek tüm Brave kullanıcılarından özür diledi. Eich, ayrıca bu hatanın düzeltildiğini de sözlerine ekledi.

Aylık 15 milyonu aşkın kullanıcı tarafından ziyaret edilen kripto tabanlı Brave tarayıcısı, geçmişte de bu tarz olaylara karışmış ve kullanıcıların eleştirisine maruz kalmıştı. Geçmişteki hatalarından ders almayan şirketin tekrar aynı hataya düşüp düşmeyeceğini ancak ilerleyen günlerde göreceğiz.