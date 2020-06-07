IBM, Apple Cihazlar İçin Güvenlik Aracı Yayınladı

IBM, macOS ve iOS uygulamaları kullanımdayken şifreleme yapan bir araç yayınladı. Şimdilik Apple cihazlar için yayınlanan aracın yakın zamanda Linux ve Android için de çıkması bekleniyor. IBM'nin geliştirdiği bu yazılım homomorfik şifreleme tekniğinin kullanımı da kolaylaştırıyor.

İnternette dolaşırken başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeylerden biri de hassas bilgilerimizin kötü niyetli hackerların eline geçmesi. Bilgilerimizin güvenliğini ön planda tutmak amacıyla bazı uygulamalara başvurabiliyoruz ancak onlar da bazen bizleri yarı yolda bırakabiliyor. Eğer sizler de güvenliği sağlamanın daha kolay bir yolu olsaydı diyorsanız, IBM'den sizleri sevindirecek haber gelmiş olabilir.

Telefonunuzu ve bilgisayarınızı kullanırken bile verilerinizi şifreleyen bir araç, IBM tarafından geliştirildi. Eskiye göre çok daha güvenli bir kullanım sunan bu araç, şimdilik sadece iOS ve macOS platformları için yayınlandı. GitHub üzerinden ulaşabileceğiniz aracın Android ve Linux sürümü henüz hazır değil ancak 'birkaç hafta' içerisinde sunulması bekleniyor.

Araç, homomorfik şifreleme kullanılmasını kolaylaştırıyor:

Aracı biraz daha yakından incelemek gerekirse, IBM'nin bu yeni yazılımı güvenliği bir üst noktaya taşımak adına homomorfik şifreleme tekniğinin kullanımını kolaylaştırıyor. Araç, homomorfik şifreleme sayesinde finansal ve medikal veriler gibi normal şartlar altında şifresinin çözülmesi gereken hassas bilgileri daha korunaklı bir hâle getiriyor, ve bu sayede bahsedilen bilgilere ulaşmak isteyen hackerların daha fazla zaman harcaması gerekiyor.

Uygulama şu anlık her ne kadar kullanışlı gözükse de, IBM bunun "mükemmel ve final sürümü" olmadığının ve her zaman yararlı olamayacağının altını çizdi, ancak yine de geçiçi şifre çözme işleminin bile güvenliği tehdit ettiği durumlarda güvenliği daha güçlü kılacak kadar yeterli bir durumda olduğu gözüküyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu araçtan şu anda sadece Apple kullanıcıları yararlanabiliyor. Birkaç hafta sonrası için tarih verilen Android ve Linux kullanıcılarının şimdilik tek çaresiyse beklemek gibi gözüküyor. Araç bu platformlar için de kullanılabilir hâle geldiği zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Aracın kullanıldığı o görüntüler: