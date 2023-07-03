Microsoft, Brezilya'da gerçekleştirilen bir sunumda bugüne kadar kaç adet Xbox Series X ve S konsolunun satıldığını açıkladı.

Microsoft, 2020 yılında yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve S’i tanıtmıştı. Her iki konsol da kısa sürede tüm dünyada popüler olmayı başardı. Şimdi ise bu konsollardan bugüne kadar kaç adet satıldığı açıklandı.

Teknoloji devi, yakın zamanda Brezilya’da gerçekleştirilen bir sunumda yeni nesil Xbox konsollarının toplam satışlarını paylaştı. Veriler, ülkemizde de popüler olan daha düşük özellikli ucuz konsol Xbox Series S’in başarılı olduğunu da ortaya koydu.

Bugüne kadar 21 milyondan fazla Xbox Series konsolu satıldı

Microsoft’un açıklamalarına göre bugüne kadar toplamda 21 milyon adetten fazla Xbox Series X ve S satışı gerçekleşti. Şirket, bireysel olarak konsolların ne kadar sattığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan daha ucuz versiyon olan Series S’in başarısına da dikkat çekildi. Şirketin verilerine göre Series S oyuncularının %48’i Xbox’a platformuna yeni giren kullanıcılardan oluşuyor.

Öte yandan şirketin bir önceki konsolu Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarının toplam satış rakamları da açıklandı. Buna göre bugüne kadar 79 milyondan fazla One ve Series konsolları satıldı. Bu da Xbox One’ın 58 milyon civarında sattığını ortaya koydu. 2013 yılında tanıtılan Xbox One’ın üretimi 2020’de sonlanmıştı.

Sony, Nisan 2023 itibarıyla 38,4 milyon PS5 satıldığını açıklamıştı. Bu da Xbox Series konsollarla arada önemli bir farkın olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Microsoft’un bu rakamları, konsol savaşlarında geride olduğunu bir kez daha göstermek için paylaşmış olma ihtimali de var. Şirket, Activision’ı satın alma konusundaki şansını artırmak için böyle bir adım atıyor olabilir.