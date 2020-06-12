En iyi fotoğrafçılar bile ara sıra bulanık fotoğraflar çeker. Bu muhtemelen sizin değil; kameranın, ışığın ya da sarsılmanıza neden olan rüzgârın suçudur ancak geliştirilen yapay zekâyla artık bulanık fotoğrafları dert etmenize gerek kalmıyor.

Duke Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, geliştirilen son algoritmanın diğer fotoğraf düzeltme yöntemlerinden daha iyi performans gösterdiğini söyledi. Belki olduğunuzdan daha farklı görünmeyeceksiniz ama çektiğiniz fotoğraflar şu ana kadar hiç olmadığı kadar net olabilecek. Araç, Duke Üniversitesi araştırmacıları tarafından fotoğraf düzeltmeye yeni bir yaklaşım olarak geliştirildi. Yapay zekânın çalışma prensibi; yüklediğiniz fotoğrafa en benzer olanı kendi HD yüz arşivinde aramaktan geçiyor. Sistem, sıkıştırılmış aynı boyutta bir yüz bulunca duruyor.

Fotoğraflar; iki sinir ağı birbirine çarparak yeni görsel üreten, üretken çekişmeli ağlar kullanılarak oluşturuluyor. Ekip, birkaç pikseli 64 katı daha fazla gerçekçi yüzlere dönüştürebileceğini söylüyor. Araştırmacılar, kullandıkları yapay zekânın, fotoğrafın orijinalinde belli belirsiz seçilebilen kırışıklık, kirpik, sakal gibi unsurları ‘hayal edebildiğini’ iddia ediyorlar, ayrıca mikroskobik görüntülerden uydu görüntülerine kadar bir dizi başka uygulama için görsel oluşturabileceğini düşünüyorlar.

Birkaç pikselden HD görüntüye:

Yapay zekâ, saç ve çene yapısı gibi fotoğrafın orijinalindeki birkaç unsuru değiştirse de çözünürlük açısından oldukça başarılı. Araştırma ekibine liderlik eden Duke Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Cynthia Rudin, “Bu çözünürlükte bir görüntü, bu denli ayrıntılı bir şekilde bu derece süper çözünürlük seviyesine çıkarılmamıştı” dedi. Ekibin ve projelerinin yer aldığı internet sitesini buradan ziyaret ederek bu yapay zekâyı kendiniz de deneyimleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerdeyse Hollandalı fotoğrafçının yaptığı bir projede bir yapay zekâ, Napolyon’un çizilmiş resimlerini kullanarak imparatorun gerçek yüzünü oluşturdu. Napolyon Bonapart’ın yüzü, bir yapay zekâ yardımıyla gerçeğe yakın bir portreye dönüştürüldü. Yaşadığı dönemde Jacques Louis-David, Horace Vernet ve Vasiliy Vereşagin gibi ressamlar tarafından resmi çizilen Napolyon’un, Hollandalı fotoğrafçı Bas Uterwijk sayesinde fotoğrafa yakın bir portresi oluşturuldu. Napolyon’un gerçek yüzüne buradan ulaşabilirsiniz.