Yeni Call of Duty oyunu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyunun, sadece yeni nesil konsollara değil, eskilere de geleceği öne sürüldü.

Her sene yenisini gördüğümüz Call of Duty serisinin bu yıl piyasaya sürülecek versiyonu da büyük merakla bekleniyordu. Şimdi ise bu yapım hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı, oyundan ziyade oyunun gerektireceği donanım hakkında.

CharlieIntel isimli Call of Duty sızıntı kaynağının aktardığına göre yeni oyun, eski nesil konsol sahiplerini sevindirecek.

Yeni Call of Duty, eski nesil konsollara da gelecek

İddiaya göre şimdilik ismi belli olmadığı için Call of Duty 2025 olarak isimlendirilen yapım, sadece yeni değil, eskiler için de geliştiriliyor. Bu da Xbox Series X/S ve PlayStation 5'in yanı sıra Xbox One veya PS4 için de gelecek demek.

Son yıllarda çıkan CoD oyunları, eski konsollara da geliyordu. Son çıkan Black Ops 6’ya da PS4 ve Xbox One desteği sunulmuştu. Görünüşe göre Activision, en az 1 yıl daha bu yaklaşımına devam etmeyi planlıyor.

Bu durumun biraz tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yeni nesil konsol sahibi, oyunların hâlâ bu kadar eski modellere gelmesinden şikâyetçiydi. Ayrıca performans konusunda da sıkıntılar olabiliyordu. Bu yüzden hâlâ 12 yıllık konsollara çıkış yapmaları oyunseverleri ikiye bölüyor.