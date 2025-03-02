Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Xbox, yakın zamanda “Kaçırılmayacak Hitler” isimli bir kampanya başlatmıştı. Bu birçok yüksek puanlı büyük yapımda %90’a varan fırsatlar sunuluyordu.
Kaçırılmayacak Hitler kampanyasında son gün geldi. Öyle ki indirim, yarın (3 Mart) tarihinde sona erecek. Biz de kampanya bitmeden sizin için fiyatı düşen oyunları derleyelim dedik. 1 gün kala indirimlerden almak istediğiniz oyunlar varsa aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
Xbox Kaçırılmayacak Hitler indiriminde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Indiana Jones and the Great Circle
|2.050 TL
|1.640 TL (%20)
|Death Stranding Director's Cut
|819 TL
|409,50 TL (%50)
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|1.159,99 TL (%60)
|Avatar: Frontiers of Pandora Altın Sürüm
|1.900 TL
|627 TL (%67)
|Diablo IV
|1.799 TL
|989,99 TL (%45)
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|2.199 TL
|219,90 TL (%90)
|F1 Manager 2024
|725 TL
|362,50 TL (%50)
|F1 24 Champions Edition
|3.599,99 TL
|539,99 TL (%85)
|Star Wars Outlaws
|2.800 TL
|1.400 TL (%50)
|NBA 2K25 Tournament Edition
|3.149 TL
|944,70 TL (%70)
Kampanyada fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.