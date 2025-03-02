Xbox'ın Kaçırılmayacak Hitler kampanyasının bitmesine 1 gün kaldı. Biz de son gün alabileceğiniz oyunları derledik.

Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Xbox, yakın zamanda “Kaçırılmayacak Hitler” isimli bir kampanya başlatmıştı. Bu birçok yüksek puanlı büyük yapımda %90’a varan fırsatlar sunuluyordu.

Kaçırılmayacak Hitler kampanyasında son gün geldi. Öyle ki indirim, yarın (3 Mart) tarihinde sona erecek. Biz de kampanya bitmeden sizin için fiyatı düşen oyunları derleyelim dedik. 1 gün kala indirimlerden almak istediğiniz oyunlar varsa aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Xbox Kaçırılmayacak Hitler indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Indiana Jones and the Great Circle 2.050 TL 1.640 TL (%20) Death Stranding Director's Cut 819 TL 409,50 TL (%50) EA Sports FC 25 2.899,99 TL 1.159,99 TL (%60) Avatar: Frontiers of Pandora Altın Sürüm 1.900 TL 627 TL (%67) Diablo IV 1.799 TL 989,99 TL (%45) Suicide Squad: Kill the Justice League 2.199 TL 219,90 TL (%90) F1 Manager 2024 725 TL 362,50 TL (%50) F1 24 Champions Edition 3.599,99 TL 539,99 TL (%85) Star Wars Outlaws 2.800 TL 1.400 TL (%50) NBA 2K25 Tournament Edition 3.149 TL 944,70 TL (%70)

Kampanyada fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.