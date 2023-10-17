Activision Blizzard, Call of Duty serisinin Türkiye fiyatlarına çok ciddi bir zam yaptı. Neredeyse her oyunu etkileyen zam, fiyatları 10 katına çıkarttı...

Cuma günü itibarıyla Microsoft bünyesine giren Activision Blizzard'dan beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, dünyanın en çok ilgi gören aksiyon oyunu serisi Call of Duty'nin Türkiye fiyatlarına okkalı bir zam yaptı. Steam'de bugün itibarıyla uygulamaya konan zam, oyuncuların belini bükecek gibi görünüyor.

Activision'ın Türkiye'deki zammı, sadece yeni Call of Duty oyunlarından ibaret değil. Örneğin; 2007'de yayınlanan Call of Duty 4: Modern Warfare, bugüne kadar 49 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Yapılan zamla bu oyunun fiyatı bile 519,99 TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışı, oransal bazda neredeyse yüzde 1000! Öte yandan; oyunlarla birlikte genişletme paketleri ve diğer ücretli içeriklere de zam gelmiş durumda.

Call of Duty oyunlarının güncel fiyatları şöyle oldu:

Oyun Eski Fiyatı Zamlı Fiyatı Call of Duty 2 49,00 TL 519,99 TL Call of Duty: Black Ops 99,00 TL 1.039,99 TL Call of Duty: Black Ops 2 115,00 TL 1.559,99 TL Call of Duty: Ghosts 139,00 TL 1559,99 TL Call of Duty: World at War 49,00 TL 519,99 TL Call of Duty: Vanguard 999,00 TL 1.559,99 TL Call of Duty 4: Modern Warfare 49,00 TL 519,99 TL Call of Duty: Modern Warfare 999,00 TL 1.559,99 TL Call of Duty: Infinite Warfare 209,00 TL 1559,99 TL Call of Duty Warchest 59,00 TL 779,99 TL

Bu arada; kısa bir süre sonra yayınlanacak Call of Duty: Modern Warfare III, zam kararından etkilenmedi. Oyunun Steam'deki fiyatı, 1.999 TL olarak kalmaya devam ediyor.