Figure 02 olarak isimlendirilen insansı robot, şimdi de çamaşır yıkamaya başladı. Paylaşılan bir video, evdeki en sinir bozucu işi insansı robotlara emanet edebileceğimizi gözler önüne seriyor.

İnsansı robot teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor ve şirketler, buradaki potansiyelden kaynaklı olarak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Bu bağlamda; ABD merkezli bir insansı robot girişimi olan Figure tarafından geliştirilen "Figure 02" isimli bir robot, çamaşır yıkayabiliyor oluşu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ev işleri yapmaya odaklanan insansı robotlar, son dönemlerde bu sektördeki trendlerden bir tanesi. Hatta birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ev işleri yapmaya odaklanan insansı robot Isaac'tan bahsetmiştik. İşte Figure 02 de aynı kategoride yer alan bir robot ve çamaşır yıkayabiliyor olması, pek çok kişi için bu robotu favori hâle getirecek gibi görünüyor.

Çamaşır yıkayabilen insansı robot işte böyle görünüyor:

Figure kurucusu ve CEO'su Brett Adcock, konuyla ilgili açıklamasına baktığımızda az sonra izleyeceğiniz görüntülerin uzaktan kumanda marifeti olmadığının belirtildiğini görüyoruz. Figure, insansı robotunu "Helix" olarak isimlendirdiği bir yapay zekâ modeli ile destekliyor. Videoya baktığımızda söz konusu modelin çok iyi iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Figure 02'nin teknik özelliklerinden de bahsedelim. Şirketin paylaştığı verilere göre bu insansı robot, 1,68 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığında. 20 kilogram yük taşıyabilen yapay zekâ destekli robot, 5 saate kadar kesintisiz olarak çalışabiliyor. Biz bu içeriğimizde insansı robotun çamaşır yıkayabiliyor oluşuna vurgu yapmış olsak da Figure 02, evdeki diğer işleri halledebiliyor, fabrika ortamında çalışabiliyor. Hatta Alman otomobil devi BMW, Figure 02'leri Spartanburg'da bulunan fabrikasında aktif olarak kullanıyor.