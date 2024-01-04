Casper, yeni akıllı telefonu VIA A40'ı piyasaya sürdü. Etkileyici özelliklerle donatılan telefon, fiyatıyla da memnun edecek gibi görünüyor. Casper VIA A40, 12 aya kadar taksitle satın alınabilecek.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Casper, hiç fena sayılmayan özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu "VIA A40"ı satışa sundu. Casper VIA A40, 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı.

120 Hz tazeleme oranı ve 500 nite kadar parlaklık değeri sunabilen ekran, 13 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Bu selfie kamera, Arcsoft tarafından geliştirilen ve lisanslanan yapay zekâ desteği ile sayıların ötesinde bir deneyim sunuyor. Bu arada; Casper'ın yeni akıllı telefonunda parmak izi okuyucu sensör ile yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Karşınızda Casper VIA A40

Casper'ın yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefondaki 5.000 mAh batarya ise özel olarak optimize edildi. Bu sayede 17 gün standby çalışma ömrü, 10 saat video ve 8 saat Youtube izleme, 19 saat Spotify üzerinden müzik dinleme deneyimi sunulacak. Android 13 ile çalışan Casper VIA A40'ın 8 GB'ye kadar sanal RAM desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Ana kamera 64 MP olan Casper VIA A40'ta 2 MP makro kamera ile 2 MP de bokeh efekt kamerası bulunuyor. Yine Arcsoft'un lisanslı yapay zekâ desteği, arka kamerada da kendini gösteriyor. Hem ön hem de arka kamerada kullanabileceğiniz Ultra Gece Modu, düşük ışık koşullarında eşsiz görüntüler yakalamanıza yardımcı olacak.

Casper VIA A40 teknik özellikleri

Ekran 6.78 inç, FHD+ (1080 x 2460 piksel), 120 Hz, 500 nit İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 8 GB + 8 GB (Sanal) Depolama 256 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 64 MP + 2 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi Android 13

Casper VIA A40 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 10.999 TL

Casper VIA A40, an itibarıyla şirketin resmî internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Üstelik Casper'ın "aynı gün teslimat" kampanyası olduğunu, yeni telefonunuza saatler içerisinde sahip olabileceğinizi belirtelim.

Yasal düzenlemeler kapsamında 12 bin TL'den ucuz olduğu için 12 aya kadar taksitle satın alabileceğiniz Casper VIA A40'a ulaşmak ve sipariş vermek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.