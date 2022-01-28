Cem Bölükbaşı Formula Asya'nın İkinci Ayağında Yer Almayacak

Geçtiğimiz haftalarda Formula 2'de yarışacağını açıklayan milli sporcu Cem Bölükbaşı, yarın başlayacak olan Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışmayacağını duyurdu. Bölükbaşı, bunun sebebinin geçtiğimiz günlerde yaptığı kaza sebebiyle hasar gören aracının yetişmemesi olduğunu ifade etti.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve ülkemizi gururlandırmıştı. 23 yaşındaki yarış pilotu, düzenlediği basın toplantısında 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacağını duyurmuştu. Simülasyon yarışçılığından buralara kadar yükselen genç pilot, Formula 2’de Charouz Racing System takımıyla yer alacağını da sözlerine eklemişti.

Ünlü pilot, geçtiğimiz günlerde ise Formula Regional Asya’nın Abu Dhabi ayağında kaza geçirmiş; neyse ki ciddi bir problem yaşamamış ve kazayı sorunsuz bir şekilde atlatmıştı. Bölükbaşı şimdi de sosyal medya üzerinden yarışın ikinci ayağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bölükbaşı bu hafta Formula Asya’da yer almayacak

Formula 2’nin ilk Türk pilotu olma unvanına sahip olacak olan Bölükbaşı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, yarın başlayacak olan Formula Regional Asya’nın ikinci ayağında yarışamayacağını ifade etti. 23 yaşındaki milli sporcu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kazanın buna sebebiyet verdiğini de sözlerine ekledi.

Bölükbaşı açıklamalarında, “Aracımın bu hafta sonuna kadar yetişmesi için tüm ekip son ana kadar çok çabaladık ama yetişemeyeceği bilgisini az önce net bir şekilde aldım. Formula Asya’da maalesef bu hafta sonu yokum. Desteğiniz için teşekkürler, Formula 2 için tam gaz hazırlanmaya devam” ifadelerine yer verdi.