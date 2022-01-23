Geçtiğimiz hafta 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını açıklayan genç pilot Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, Formula Regional Asya Şampiyonası'nda kaza yaptı. Kaza sonrasında Bölükbaşı ve Yoluç, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Simülasyon yarışçılığından gerçek pistlere takdire şayan bir ilerleme kaydeden, son olarak GT4 Avrupa ve F3 Asya serilerinde yer alan genç sporcu Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz hafta 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacak ilk Türk pilot olacağını açıklamış ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştu.

Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, bugün gerçekleşen Formula Regional Asya Şampiyonası Abu Dhabi Grand Prix’sinin start anında kaza yaptı. Kaza sonrasında yapılan ilk açıklamada iki pilotun da sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Pilotların sağlık durumu iyi

Kaza sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı, “İyiyim, I’m okay” ve “Merak edecek bir şey yok arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Yoluç ise yine Twitter hesabı üzerinden ''İyi bir starttan sonra T9’da bir güzel biçildim, süspansiyonum kırıldığı icin de yarışa devam edemedim. Dünden daha iyi bir sonucun çok mümkün olduğu bir yarıştı, bu yüzden yazık oldu. Öğleden sonraki yarışta daha iyi olur umarım.'' şeklinde açıklama yaptı.

Her iki pilotumuza da geçmiş olsun diyor, önlerindeki diğer yarışlarda başarılar diliyoruz.

Kaza anı kameralara böyle yansıdı