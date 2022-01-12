Cem Bölükbaşı, 2022 Sezonunda Formula 2’de Yarışacak

Simülasyon yarışçılığından gerçek pistlere doğru müthiş bir yükseliş sergileyen Cem Bölükbaşı, bugün 2022 sezonunda Formula 2’de yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı, son olarak GT4 Avrupa ve F3 Asya serilerinde boy göstermişti.

Motorsporlarının zirve noktası olarak kabul gören Formula 1, bugüne kadar yalnızca bir tek Türk pilota misafirlik etti. Günümüzde simülasyon yarışçılığıyla ilgilenen Türk-İngiliz Jason Tahsincioğlu, 2005 yılında Jordan Grand Prix’inden Toyota TF105 aracını kullanarak Formula 1 aracı kullanan ilk Türk pilot olmuştu.

Formula 1’de yarışacak bir Türk pilotu uzunca süredir hayal ederken, bugün buna en yakın olduğu düşünülen isim Cem Bölükbaşı’dan muhteşem bir haber geldi. Cem Bölükbaşı, düzenlediği basın toplantısında 2022 sezonunda Charouz Racing System takımıyla Formula 2’de yarışacağını açıkladı. Formula 2, genç pilotların Formula 1’e çıkmalarını sağlayan son basamak konumunda bulunuyor.

İlk Türk Formula 2 pilotu olacak:

2021 sezonunun sonunda geçtiğimiz haftalarda Abu Dhabi’de Formula 2 testlerine çıkan Cem Bölükbaşı, bu açıklamayla hem dünyada hem de Türkiye’de bir ilki başardı. Bölükbaşı, Formula 2’de yarışan ilk Türk pilot ve aynı zamanda simülasyon yarışçılığından Formula 2’ye geçiş yapan dünyadaki ilk pilot olacak.

Cem Bölükbaşı, 2017 yılında Formula 1 tarafından düzenlenen e-spor yarışlarında binlerce kişiyi ardında bırakarak finale kalmayı başarmış ve final yarışlarından birini kazanmıştı. Buradaki başarısıyla birlikte önce Formula 1 efsanesi Fernando Alonso’nun e-spor takımına, ardından Toro Rosso ve Red Bull’un e-spor takımlarına katıldı.

Bölükbaşı, sanal yarışlarda gösterdiği performansla Borusan Otomotiv Motorsport’un ilgisini çekti ve 2019’da GT4 Avrupa serisinde mücadele etme fırsatını yakaladı. Cem ve takım arkadaşı İbrahim Okyay, 2. yarışlarını 2. sırada tamamladı. Aynı sene içinde Cem, Formula Renault Eurocup’ta piste çıktı.

2020 yılındaysa GT4 Avrupa şampiyonasında ilk tam sezonunu geçirdi ve Pro-Am sınıfını 2. sırada tamamladı. 2021’de F3 Asya serisinde yarıştı ve tek koltuklu serilere geçiş yaptı. Şampiyonada 9., çaylak pilotlar arasında 2. olmayı başardı.

Cem Bölükbaşı, Formula 2’deki ilk Türk pilot olacak olsa da yıllar önce, seri GP2 Serisi ismini taşırken Jason Tahincioğlu ve Can Artam da bu seride mücadele etmişti.