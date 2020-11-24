'Cep Telefonunda ÖTV İstemiyoruz' Hashtag'i Gündem Oldu

Telefonların en yaygın tüketici elektroniği olmasının yanı sıra bu cihazlara ulaşımın zor olması Twitter'da tepkiye neden oldu. Birçok Twitter kullanıcısı #CepTelefonundaÖTVİstemiyoruz hashtag'i altında toplandı.

Cep telefonları veya günümüzde daha yaygın olan akıllı telefonlar, artık birçok kişinin günlük hayatında yeri doldurulamayan bir konuma sahip. Yalnızca konuşma ve mesajlaşmanın yanı sıra internette gezinme, yol tarifi alma ve sosyal medya gibi hizmetleri beraberinde getiren akıllı telefonlar, neredeyse herkes için bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.

Birçok kişi günlük hayatındaki belirli işleri daha kolay şekilde gerçekleştirmek için akıllı telefonlara ihtiyaç duysa da gerek kur gerekse yeni teknolojilerin pahalı olması nedeniyle tüketiciler bu ürünlere kolaylıkla erişemiyor. Bu erişim sorunuysa Twitter üzerinde dile getirildi ve telefonlardan alınan vergiler Twitter'da gündem konusu oldu.

#CepTelefonundaÖTVİstemiyoruz hashtag'i gündem oldu

24 Kasım 2020 itibarıyla Twitter Türkiye'nin gündemine oturan cep telefonlarındaki ÖTV konusu, vergilerin çok fazla olması konusunda eleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaştığımız ve iPhone 12 ailesinden alınan vergileri gösteren görseller ise yoğun bir şekilde kullanıldı.

Peki, Twitter kullanıcılarının eleştirilerinin asıl konusu neydi? Öncelikle Vergileri incelemek için standart bir iPhone 12'yi ele alacak olursak kuru doğrudan çevirerek hesapladığımız bir telefon ülkemize 4.798 TL fiyatla giriş yapıyor. Bu telefonun satış fiyatıysa vergilerin eklenmesiyle birlikte 10.999 TL'ye ulaşıyor. ÖTV'nin bu nihai fiyata olan katkısıysa 2.665 TL. Başka bir deyişle telefonun giriş fiyatının yarısından daha fazla bir ÖTV telefona uygulanıyor.

"Telefon lüks değildir"

Kullanıcıların eleştirdiği bir diğer konuysa telefonlardan Özel Tüketim Vergisi alınması oldu. Telefonların günümüzde bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu belirten Twitter kullanıcıları, alınan vergiler nedeniyle bu ihtiyacın karşılanmakta zorlandığına da dikkat çekti. Son olarak alınan vergilerin toplamının telefonun vergisiz fiyatına neredeyse eş değer olmasıysa eleştirilen konulardan bir diğeri arasındaydı.

Peki sizin konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce telefonlardan alınan vergiler son tüketicinin telefona erişmesi konusunda bir sorun mu? Alınan vergilerin oranı yerinde mi yoksa fazla mı? Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.