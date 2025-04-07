ChatGPT'nin viral olan görsel üretme aracı artık ücretsiz kullanıcıları üzecek bir değişikliğe sahip olacak.

Son dönemde ChatGPT’nin görsel oluşturma özelliği büyük ilgi görmeye devam ederken, bugün ortaya çıkan gelişmeye göre görsellere artık filigran eklenecek.

X kullanıcısı Tibor Blaho’nun keşfettiğine göre OpenAI'ın uygulama kodlarında "image_gen_watermark_for_free" adlı bir satır yer alıyor. Bu satır, yalnızca ücretsiz kullanıcıların oluşturduğu görsellere filigran ekleneceğini ve bunun da ücretli aboneliğe teşvik amaçlı gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Bu, OpenAI'ın ilk filigran denemesi değil. Geçtiğimiz yıl şirketin yapay zekâ tarafından oluşturulan metinlere dijital iz eklemek için benzer bir sistem geliştirdiği ortaya çıkmıştı ancak bu hiçbir zaman hayata geçirilmedi.

Yeni ortaya çıkan görsel filigran sistemi ise daha farklı bir tartışma yaratıyor. Eğer doğru şekilde uygulanırsa, hem şirketin gelirlerini artırabilir hem de kullanıcı deneyimini bozmadan yapay zekâ ile üretilen içeriklerin takibi kolaylaşabilir.

Bu filigranlar neye benzeyecek?

Buradaki kritik soru da bu. Pek çok kişi, bunun görselin üzerine eklenen logo veya metin gibi olacağını düşünüyor ama örneğin Google’ın yapay zekâ görüntülerine eklediği filigranlar çıplak gözle görülemiyor. Görüntüdeki bazı pikseller neredeyse fark edilmez biçimde değiştiriliyor, bu da hem içeriğin estetik değerini bozmuyor hem de manipüle edilmesini zorlaştırıyor.

Eğer bu yöntem tercih edilirse kullanıcıların tepkileri de yumuşatılabilir. Şimdilik bu özellik sadece kod satırlarında yer aldığından OpenAI'ın bunu hayata geçirip geçirmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.