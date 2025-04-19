ChatGPT, yeni özellikle birlikte geçmiş konuşmalardan öğrendiklerini web aramalarında kullanabilecek şekilde güncellendi.

OpenAI, ChatGPT’nin “hafıza” özelliğine yeni bir yetenek daha ekledi. Artık ChatGPT, seninle daha önce yaptığı konuşmalardan öğrendiklerini web aramalarında da kullanabiliyor olacak.

OpenAI, bu özellik açıkken ChatGPT, web'de bir şey ararken seninle daha önce yaptığı sohbetleri hatırlıyor ve ona göre aramayı biraz daha sana özel hâle getiriyor. Yani artık yazdığın komutları sadece kelime kelime değil, bizleri de tanıyarak yorumlayacak.

Artık web aramaları daha da kişiselleşicek

Örneğin, bir kullanıcı daha önce vegan olduğunu ve San Francisco’da yaşadığını belirtmişse, “yakınımda hoşuma gidecek restoranlar neler?” şeklindeki bir komut, ChatGPT tarafından “iyi vegan restoranlar, San Francisco” ifadesine dönüştürülerek arama motoruna iletiliyor olacak. OpenAI ise bu sayede arama sonuçlarının kullanıcıların tercihine daha uygun hâle geleceğini söylüyor.

Yeni özellik kullanıcıların ayarlar menüsünden “hafıza” seçeneğini kapatmalarıyla devre dışı bırakılabiliyor. Ancak özelliğin şu anda tüm kullanıcılara sunulup sunulmadığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bu işlevi birkaç gün önce kullanmaya başladıklarını ifade etti. OpenAI, bu güncellemeyle birlikte ChatGPT’yi benzer hafıza özelliklerine sahip rakip yapay zekâ modellerinden farklılaştırmayı hedeflediğini belirtti.