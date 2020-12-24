OPPO Reno5 Pro+ 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO Reno5 ailesinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkan Reno5 Pro+ 5G duyuruldu. Fiyat olarak orta seviye akıllı telefonlara yakın olan Reno5 Pro+ 5G, özellik ve tasarım olarak ise amiral gemilerinin gerisinde kalmıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G'yi tüketicilerin beğenisine sunmuştu. OPPO, o günkü etkinlik sırasında Reno5 ailesinin Snapdragon 865 işlemciden güç alan bir “Pro+” modelinin de tanıtılacağını söylemişti ki o telefon bugün itibarıyla resmileşti.

6,55 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızı sunan Full HD+ bir ekran ile gelen OPPO Reno5 Pro+ 5G, delikli ekran tasarımı ve kavisli kenarları sayesinde oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. Reno5 Pro+ 5G’nin gerek ekran tasarımı gerekse arka yüzey tasarımı ile son derece “premium” bir görsellik sunduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi OPPO Reno5 Pro+ 5G’nin en büyük farkı, amiral gemilerinde gördüğümüz Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor olması. Reno5 Pro’nun MediaTek Dimensity 1000+ işlemciden güç olduğunu düşünürsek “Pro+” modelin performans anlamında ciddi bir yükseltme sunduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Performans kadar kamerasıyla da iddialı olan OPPO Reno5 Pro+ 5G, 50 MP çözünürlük sunan Sony’nin IMX766 sensörüne sahip bir ana kamera ile geliyor. 16 MP ultra geniş açı kamera, 13 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera ise farklı senaryolarda daha iyi fotoğraflar çekilebilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca ekranda bulunan delikte 32 MP’lik bir selfie kamerasının yer aldığını da belirtelim.

OPPO Reno5 Pro+ 5G özellikleri

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,55 inç 90 Hz Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.500 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

OPPO Reno5 Pro+ 5G fiyatı

Star River Dream ve Floating Night Shadow adında iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan OPPO Reno5 Pro+ 5G’nin 8 GB RAM’li versiyonu 611 dolar, 12 GB RAM’li versiyonu ise 688 dolar fiyat etiketine sahip olacak.