Sid Meier's Civilization serisinin en yeni oyunu Civilization VII'nin karma gerçeklik sürümü duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin açıklama bulunmuyor.

Strateji türünün en çok sevilen oyunları arasında yer alan Sid Meier's Civilization serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serinin geliştiricisi Firaxis Games, birkaç gün sonra yayımlanacak. Civilization VII'nin bir versiyona daha sahip olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre oyunun karma gerçeklik başlıkları için geliştirilen bir versiyonu daha olacak.

Civilization VII'nin karma gerçeklik başlığı için geliştirilen sürümü, Meta'nın Quest 3 ve Quest 3S modeline özel olacak. Yayımlanan fragman, oyunun nasıl bir deneyim sunacağını tam anlamıyla göstermiyor ancak oyuncular, yukarıdan aşağıya doğru baktıkları bir perspektifte Civilization VII deneyimi yaşayacaklar gibi görünüyor.

İşte Civilization VII'nin karma gerçeklik başlığı versiyonu için yayımlanan fragman:

Firaxis Games, Civilization VII'nin karma gerçeklik başlığı versiyonu için resmî bir çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak oyunun, bu ilkbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Öte yandan, oyunun fiyatına ilişkin de herhangi bir açıklama olmadığını söyleyelim.

Bu arada; Sid Meier's Civilization VII, 11 Şubat'ta PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Steam fiyatı 69,99 dolar olarak açıklanan oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, Civilization VII'yi şimdiden oynayabiliyorlar.